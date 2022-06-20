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Глава Крыма Аксенов сообщил об эвакуации 94 человек с буровых платформ «Черноморнефтегаза»

С атакованных украинскими войсками буровых платформ "Черноморнефтегаза" эвакуировали 94 человека, сообщил
 глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.
РИА Новости
"15 военнослужащих остаются на охране действующих буровых платформ. К сожалению, подтверждается информация по трем раненым и семи пропавшим без вести", - написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.
Интерфакс
Информацию СМИ о трех пострадавших и семи пропавших без вести сотрудниках подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов.
Сенсаций.Нет
«Правительство Республики Крым в ближайшее время свяжется с родными и близкими пропавших без вести и пострадавших», — добавил Аксенов.
Общественная служба новостей

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