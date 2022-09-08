7 сентября секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что считает правильным провести голосование о присоединении к России в Донбассе и на освобожденных территориях в День народного единства, 4 ноября.
Мошенники начинают использовать номера таких людей в качестве подменных для своей деятельности, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова.
Роскосмос опубликовал часть рассекреченных документов о подготовке и проведении полета автоматической межпланетной станции "Венера-8", которая совершила посадку на Венере в 1972 году и смогла изучить не только атмосферу планеты, но и ее поверхностной слой.