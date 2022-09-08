Будьте в Плюсе

Глава Крыма Аксенов заявил о возможности без референдумов присоединить республики Донбасса

Присоединение Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также занятых Россией территорий Украины возможно без проведения референдумов.
Lenta.ru
Наконец, Аксенов подчеркнул, что «признание или непризнание со стороны тех или иных государств не зависит от того, каким образом» произойдет присоединение.
Росбалт
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
"Крым поможет в меру своих возможностей, всегда поддержит братьев в любом направлении", - заверил Аксенов.
Аргументы недели
7 сентября секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что считает правильным провести голосование о присоединении к России в Донбассе и на освобожденных территориях в День народного единства, 4 ноября.
Интерфакс

Подробнее о событии

Аксенов призвал присоединять территории к России без референдумов
Московский Комсомолец05:34
Аксенов назвал логичным вхождение регионов в состав РФ даже без голосования
Известия06:04
Глава Крыма Аксёнов: вхождение в Россию новых регионов логично и без голосования
RT на русском05:55
Аксенов считает обоснованным присоединение украинских территорий без референдума
Коммерсантъ05:42
Аксенов назвал логичным присоединение республик Донбасса без референдумов
РБК06:09
Глава Крыма Аксенов заявил о возможности без референдумов присоединить республики Донбасса
Lenta.ru05:14
Аксенов назвал присоединение освобожденных территорий к России логичным без голосования
РИА Новости05:06

Интересное

Букингемский дворец сообщил об обеспокоенности врачей здоровьем королевы Елизаветы II

Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II, рекомендовали ей находиться под медицинским наблюдением, сообщил в Букингемском дворце.
РИА Новости07:39

В Херсонской области российские военные спасли подорвавшегося итальянского журналиста

Российские военные спасли жизнь подорвавшемуся на украинской мине в Херсонской области итальянскому журналисту Маттиа Сорби, освещавшему боевые действия со стороны ВСУ, сообщили в Минобороны.
РИА Новости08:23

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что над Белгородом сбили две ракеты ВСУ

В небе над Белгородом были сбиты две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Lenta.ru07:48

ЦБ обсуждает идею компенсации инвесторам, чьи активы были заморожены

Глава Банка России (Центробанк, ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что необходимо «двигать» проблему замороженных активов и возвращать доверие инвесторов.
Коммерсантъ07:00

Мишустин: нефтегазовые доходы РФ выросли на 50%, несмотря на санкции против ТЭК России

Попытка Запада ограничить экспорт энергоносителей из РФ привела к росту нефтегазовых доходов российского бюджета почти на 50%.
ТАСС05:30

Politico: в Евросоюзе больше не думают о дополнительных санкциях против России

В ЕС больше не думают о дополнительных санкциях в отношении России, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
РИА Новости07:52

Глава Харьковской области Ганчев заявил о неудачной попытке ВСУ взять Балаклею в кольцо

Украинские войска попытались взять Балаклею в кольцо, однако были отброшены. В итоге город остается под контролем российских военных.
Lenta.ru05:17

«Известия»: телефонные мошенники стали мстить людям, которые пытаются их разыграть

Мошенники начинают использовать номера таких людей в качестве подменных для своей деятельности, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова.
ТАСС03:27

Рейнсалу: Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

Рейнсалу обратился гражданам России и призвал их не приезжать в Эстонию с шенгенскими визами.
РИА Новости06:05

Роскосмос опубликовал документы к юбилею миссии на Венеру, впервые изучившей грунт планеты

Роскосмос опубликовал часть рассекреченных документов о подготовке и проведении полета автоматической межпланетной станции "Венера-8", которая совершила посадку на Венере в 1972 году и смогла изучить не только атмосферу планеты, но и ее поверхностной слой.
ТАСС08:22