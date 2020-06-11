Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту.

Детские сады вернутся к работе в обычном режиме. Жители Крыма и других регионов РФ могут бронировать объекты размещения. Для зарегистрированных по месту жительства или пребывания в Крыму или Севастополе размещение возможно с 15 июня, для остальных — с 1 июля.

Глава Крыма рассказал об отмене ограничений на полуострове

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