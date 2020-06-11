Коронавирус
REGNUMГлава Крыма рассказал об отмене ограничений на полуострове
Детские сады вернутся к работе в обычном режиме. Жители Крыма и других регионов РФ могут бронировать объекты размещения. Для зарегистрированных по месту жительства или пребывания в Крыму или Севастополе размещение возможно с 15 июня, для остальных — с 1 июля.
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Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту.
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Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 10:16
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Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие в день голосования по изменениям к Конституции получат повышенную оплату труда.
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Происшествия
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Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором принял участие президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве.
Газета.Ru 09:58
Общество
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Вести.Ru 10:27
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью
Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
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Политика
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Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза после 30 июня приступить к снятию ограничений на въезд в Европейский союз, установленных с целью борьбы с пандемией коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:52
Общество
Власти Москвы публично удалят все пропуска
Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня.
Российская газета 09:05
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
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РБК 06:08
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Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Игры
Разработчики Death Stranding раскрыли системные требования
Студия Kojima Productions опубликовала системные требования Death Stranding.
News.ru 10:06
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Звезда «Сумерек» сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках
Звезда «Сумерек» Анна Кендрик сравнила съемки в фильме с нахождением в заложниках.
Lenta.ru вчера в 14:33
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Игры
К Werewolf: The Apocalypse — Earthblood выпустили кинематографический трейлер
В ходе первого дня трансляции Summer of Gaming, игрового онлайнового мероприятия IGN, студия Cyanide и издательство Nacon представили новый трейлер будущего ролевого боевика Werewolf: The Apocalypse — Earthblood.
Игромания.ру 08:18
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Назвали эффективный способ победить пандемию коронавируса
Команда ученых из университетов Кембриджа и Гринвича выяснила, что несмотря на снижение случаев заболевания коронавирусом, людям нужно продолжать регулярное ношение масок.
МедиаПоток вчера в 09:33
Здоровье
Анализ на COVID-19 при плановой госпитализации стал обязательным
Всех пациентов, которые поступают в стационары медицинских учреждений в порядке плановой госпитализации, обязательно будут исследовать на наличие COVID-19.
Общественное телевидение России 05:07
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-главы «Трансфин-М» Дмитрия Зотова
В Москве задержали бывшего главу лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
BFM.ru 10:47
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Футбол
«Севилья» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на встречу Примеры
Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 28-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Севилья» — «Бетис».
Чемпионат 10:00
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Культура
Вышел трейлер новой комедии Netflix о «Евровидении»
Игромания.ру 09:27
Политика
Украина констатировала невозможность подачи воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль констатировал невозможность подачи воды в Крым, передает «Укринформ».
Lenta.ru 10:12
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
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Происшествия
В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок
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РБК 09:27
Политика
Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»
Американский город Сиэтл (штат Вашингтон), где протестующие против расовой дискриминации и полицейского произвола активисты оккупировали мэрию, захватили «внутренние террористы».
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Общество
Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
Политика
В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28