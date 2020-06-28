Политика

РБКРБКГлава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. Об этом Аксенов сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
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Аксенов отказался просить воду у Зеленского

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Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды

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Крым не будет обращаться к Зеленскому из-за воды – Аксенов

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Аксенов: Зеленский способен пустить воду в Крым, но морально не готов к этому

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В Крыму не будут просить Зеленского о подаче воды

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Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Газета.Ru09:09

Крым не будет просить Зеленского возобновить подачу воды, заявил Аксенов

РИА Новости05:39
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия

Найдена живой пропавшая в Саратове пенсионерка

В Саратове найдена живой Анна Аликсерова (Тишкина).
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Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок

Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
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Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»

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Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

Спасатели обнаружили мужчину и мальчика, которых накануне на надувном матрасе унесло в открытое море.
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Шоу-бизнес

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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
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Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
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Политика

Рейтинг Зеленского рекордно обрушился

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского с сентября упал более чем вдвое и достиг минимума.
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Футбол

Смолов в матче с «Барселоной» получил «нагоняй» от капитана «Сельты»

Любопытный эпизод произошел в поединке 32-го тура чемпионата Испании, в котором «Сельта» дома сыграла вничью с «Барселоной».
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Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУСК РФ.
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Политика

Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
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Космос

Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году

Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
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ЦИК получил 113 жалоб на принуждение к голосованию по Конституции

Оппозиционная кампания «Нет!» — сервис, собирающий жалобы о возможных нарушениях на голосовании, ранее заявляла о 150 обращениях, а ЦИК — о 70.
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Футбол

Леванте — Бетис 4:2

Футболисты «Леванте» одержали победу над «Бетисом» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании со счетом 4:2.
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Svenska Dagbladet (Швеция): рекордная жара в Сибири беспокоит ученых (Svenska Dagbladet)

Климатологи отмечают, что именно жара в России может сделать 2020 год самым теплым за всю историю метеонаблюдений.
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Происшествия

Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго

В центре Глазго произошло нападение с ножом, погиб мужчина, сообщает Scottish Television (STV).
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Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
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Происшествия

Утечка произошла на обогатительной фабрике в Норильске

В Норильске остановлена утечка отходов в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля", сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
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Здоровье

Ситуация с коронавирусом в Африке не улучшается

Более 350 000 случаев заражения зафиксировано на территории Африки. Всем странам в этих регионах грозит серьёзный кризис.
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
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41 новый случай коронавируса зарегистрирован в Амурской области

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Телепорт 02:40
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Путин оценил глобальные последствия коронавируса

Коронавирус в глобальном плане ничего не изменит, но даст толчок развитию, заявил президент России Владимир Путин в эфире «России 1».
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Ещё 78 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка до 17 лет включительно.
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Киргизская певица Асель Кадырбекова впала в кому после аварии

Известная киргизская певица и блогер Асель Кадырбекова после попадания в аварию впала в кому, сообщает Sputnik-Кыргызстан.
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Врач назвал главные угрозы от жары для здоровья

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Российские туроператоры отменяют зарубежные туры в июле

Крупные отечественные туроператоры объявили об отмене зарубежных туров в июле, соответствующую информацию компании размещают на своих сайтах, сообщает "Вестник Ассоциации туроператоров России".
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