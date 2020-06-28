Политика

РБКРБКГлава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров. Об этом Аксенов сказал в интервью телеканалу «Россия 24».
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Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
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