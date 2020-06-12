Общество

Пятый каналПятый каналГлава Крыма открыл новый водопровод в Симферополе

Новый водопровод запустили в Симферополе для снабжения города водой из артезианских скважин. В открытии принял дистанционное участие глава Крыма Сергей Аксенов.
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Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе

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Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

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Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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