Общество
Пятый каналГлава Крыма открыл новый водопровод в Симферополе
Новый водопровод запустили в Симферополе для снабжения города водой из артезианских скважин. В открытии принял дистанционное участие глава Крыма Сергей Аксенов.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 09:54, Ашберн
Транспорт
Москвичи смогут продлить транспортные карты с 12 июня
Проездные будут продлены тем пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок.
ТАСС 09:04
Происшествия
В Крыму арестовали троих подозреваемых в подготовке теракта
Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на симферопольском рынке.
RT на русском 09:32
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
В популярном приложении WhatsApp появится новая функция для поиска сообщений.
Evo-rus.com 06:55
Наука
Раскрыта тайна островов, которые не тонут при повышении уровня моря
Выяснилось, что гребень острова может подниматься вместе с повышением уровня моря, что позволяет острову не тонуть при росте уровня Мирового океана.
Planet Today вчера в 08:12
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Наука
Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови
После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:56
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru 10 июня в 15:38
Общество
Названы сроки окончания первой волны коронавируса
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
Шоу-бизнес
Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова
Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова.
Lenta.ru 08:24
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com вчера в 06:33
Общество
Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета вчера в 02:48
Игры
Sony презентовала PlayStation 5
Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5.
BFM.ru 00:27
Технологии
Простой трюк позволяет смотреть YouTube без рекламы
Как оказалось, достаточно добавить один-единственный символ, чтобы смотреть видео без рекламы.
The GEEK 07:12
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня вчера в 03:01
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава: говорить о полной победе над пандемией в России еще рано
Число новых случаев заражения COVID-19 в России уменьшилось, однако их все еще выявляют, поэтому говорить о полной победе над пандемией еще рано, считает главный инфекционист министерства здравоохранения Елена Малинникова.
Парламентская газета 09:41
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Общество
В Москве похоронили писателя Анатолия Трушкина
РИА Новости 08:57
Финансы
Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд
"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС 08:24
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service вчера в 12:50
Технологии
Бета-версия Android 11 стала доступна для скачивания
Появилась возможность скачать и опробовать в деле новую «операционку» от Google – 11-ю версию системы Android, которая пока что может быть установлена лишь на смартфоны серии Pixel.
Faktom вчера в 07:29
Политика
МИД Чехии заявил о согласии обсудить с Москвой судьбу памятника Коневу
Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.
РБК 07:35
Политика
Власти ФРГ считают, что санкции против «Северного потока-2» могут затронуть госструктуры
В правительстве Германии опасаются, что новые санкции США против «Северного потока-2» могут затронуть не только немецкие компании, но и государственные ведомства.
Коммерсантъ 06:59
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru 06:09
Общество
Кабмин обсудил меру против разрыва в зарплатах бюджетников
Регионы, в свою очередь, не всегда придерживаются отраслевых рекомендаций по зарплатам, которые направляются Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям при правительстве РФ.
Российская газета вчера в 05:47
Политика
Песков заявил, что Путин не может уйти на выходные или в отпуск
Глава государства вообще не может делать перерывов. Он не может уйти в полном смысле на выходные, не может уйти в отпуск.
РИА Новости 08:48
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Шоу-бизнес
Елена Жукова рассказала о страданиях Юлии Норкиной перед смертью
iReactor вчера в 08:07
Общество
Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля
"Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании.
ТАСС Наука вчера в 05:32
Здоровье
Названы округа-лидеры в Подмосковье по коронавирусу
Названы округа-лидеры в Московской области по коронавирусу.
Evo-rus.com 08:57