Политика
Вечерняя МоскваГлава Крыма пообещал уволить чиновниц, даривших блокадникам хлеб
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «дикой» ситуацию с чиновницами, дарившими хлеб блокадникам. По данному факту будет проведено служебное расследование, депутаты будут уволены с занимаемых должностей.
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Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
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Аксёнов потребовал увольнения главы Керченского горсовета из-за скандала с «блокадным» хлебом
ИА Крыминформвчера в 09:43
Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновницу и депутата
Говорит Москвавчера в 10:22
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