Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваГлава Крыма пообещал уволить чиновниц, даривших блокадникам хлеб

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «дикой» ситуацию с чиновницами, дарившими хлеб блокадникам. По данному факту будет проведено служебное расследование, депутаты будут уволены с занимаемых должностей.
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Сергей Аксенов
Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
— Сергей АксеновГазета.Ru вчера в 10:08

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Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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