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"Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей", - отметил Аксенов. До этого жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы подарили проживающим в Керчи блокадникам по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.

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