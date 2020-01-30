Политика

Газета.RuГазета.RuГлава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников

"Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей", - отметил Аксенов. До этого жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы подарили проживающим в Керчи блокадникам по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
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Сергей Аксенов
Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
— Сергей АксеновГазета.Ru 10:08

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Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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