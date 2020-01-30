Политика
Газета.RuГлава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновников
"Председатель горсовета Керчи и все депутаты должны быть уволены с занимаемых должностей", - отметил Аксенов. До этого жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы подарили проживающим в Керчи блокадникам по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
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Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
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