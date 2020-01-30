Политика
URA.RuГлава Крыма потребовал уволить чиновников за раздачу хлеба блокадникам
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал дикой скандальную историю с керченскими чиновницами, которые в норковых шубах дарили блокадникам батоны. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он призвал уволить всех участников этой акции.
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Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
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Аксёнов потребовал увольнения главы Керченского горсовета из-за скандала с «блокадным» хлебом
ИА Крыминформвчера в 09:43
Глава Крыма пообещал уволить подаривших блокадникам хлеб чиновницу и депутата
Говорит Москвавчера в 10:22
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