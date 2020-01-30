Политика

URA.RuURA.RuГлава Крыма потребовал уволить чиновников за раздачу хлеба блокадникам

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал дикой скандальную историю с керченскими чиновницами, которые в норковых шубах дарили блокадникам батоны. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он призвал уволить всех участников этой акции.
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Сергей Аксенов
Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
— Сергей АксеновГазета.Ru вчера в 10:08

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Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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