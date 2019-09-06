с чего всё началось

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Хоккей Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной Спортивный азарт, который всегда сопутствует Александру Лукашенко, белорусский руководитель проявил и на юбилейных торжествах 6 сентября в Бресте, предложив совместно провести международную Олимпиаду с Россией или Украиной.

Шоу-бизнес Заворотнюк впервые заговорила после слухов о раке Как пишет "КП-Екатеринбург", она сообщила, что в настоящее время не в состоянии участвовать в каких-либо мероприятиях.

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.

Политика Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Политика Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

Авто Интерьер нового Kia Mohave полностью рассекречен Для своего класса и предполагаемого ценового сегмента салон нового кроссовера выглядит роскошно.

Футбол Кокорина и Мамаева освобождают по УДО С новой силой разговоры об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева вспыхнули месяц назад, когда стало известно, что второго августа в суд поступили ходатайства адвокатов.

Общество 74-летняя женщина родила двойню в Индии В индийском штате Андхра-Прадеш Эрраматти Мангаямма родила (двойняшек) впервые в возрасте 74 лет. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Кино Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение» Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.

Политика Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро Украины Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по открытым в его отношении уголовным делам.

Авто В ОАЭ показали уникальный BMW M760Li xDrive Atlantis Blue От маленьких до больших машин и от седанов до внедорожников, дилер походит на автосалон, показывающий высококачественные BMW, которые нацелены на покупателей с хорошим достатком.

Происшествия Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск, Следственный комитет России (СКР) просит суд арестовать его заочно.

Политика Зеленский выступил против легализации оружия на Украине Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.

Происшествия Ударившему по джипу за убийство щенка подростку в Тюмени грозит тюрьма В Тюмени два года тюрьмы грозит 16-летнему подростку за то, что тот ударил кулаком по капоту автомобиля.

Шоу-бизнес Многодетная Климова впечатлила фигурой в боди телесного цвета Звезда опубликовала снимок из спортивного зала. На фото Екатерина запечатлена в облегающем боди телесного цвета.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Единоборства Нурмагомедов и Порье показали одинаковый вес На церемонии взвешивания весы показали верхнюю границу - 70,3 кг. Причем для этого россиянину пришлось полностью снять с себя одежду.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Общество Сын Маслякова стал основным владельцем КВН Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК», компании принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Культура Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский 6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.

Экономика ВЭБ ожидает, что бизнес-чартеры на SSJ100 будут летать за рубеж ВЭБ ожидает, что бизнес-чартеры на самолетах Sukhoi Superjet 100 будут летать и за рубеж, сообщил РИА Новости в кулуарах ВЭФ зампред госкорпорации Артем Довлатов.

Шоу-бизнес Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.