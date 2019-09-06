Политика

Газета.RuГазета.RuГлава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
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с чего всё началось
"Им следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет", - заявил Аксенов, выступая в эфире телеканала "Крым24
".
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