с чего всё началось

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Наука Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.

Финансы Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.

Шоу-бизнес 39-летний возлюбленный Бабкиной планирует уйти в лес Евгений Гор признался в социальных сетях, что хотел бы уйти в лес.

Баскетбол Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.

Футбол Жиру может продолжить карьеру в MLS Нападающий «Челси» Оливье Жиру подтвердил, что может продолжить карьеру в MLS. Действующий контракт француза истекает в 2020 году.

Футбол Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.

Армия и оружие РБК публикует фото погибших в Сирии военных Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.

Музыка Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.

Политика Путин решил проверить строительство космодрома Восточный Президент Владимир Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа» Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Зеленский выступил против легализации оружия на Украине Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.

Политика Лукашенко назвал США самой сильной страной Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и заявил о намерении наладить отношения с Вашингтоном.

Единоборства Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

Общество Ураган «Дориан» ослаб до первой категории Ураган «Дориан» ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона, сообщает Associated Press.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Политика Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.

Политика Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.

Технологии Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.