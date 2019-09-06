Политика
Газета.RuГлава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
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с чего всё началось
"Им следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет", - заявил Аксенов, выступая в эфире телеканала "Крым24".Российская газета00:24
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Наука
Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии
Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
N+1 вчера в 14:11
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Финансы
Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития
Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
News.ru 08:27
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе
Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.
7Дней.ру 09:00
Шоу-бизнес
39-летний возлюбленный Бабкиной планирует уйти в лес
Евгений Гор признался в социальных сетях, что хотел бы уйти в лес.
Рамблер 00:28
Баскетбол
Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Футбол
Жиру может продолжить карьеру в MLS
Нападающий «Челси» Оливье Жиру подтвердил, что может продолжить карьеру в MLS. Действующий контракт француза истекает в 2020 году.
Чемпионат вчера в 22:53
Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
Невские Новости 02:59
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Музыка
Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Политика
Путин решил проверить строительство космодрома Восточный
Президент Владимир Путин в пятницу посетит космодром Восточный, посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
Взгляд.ру вчера в 08:15
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
Известия вчера в 19:54
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Хоккей
Чернышенко — о матчах в Шэньчжэне: форменное безобразие, «Куньлунь» оштрафован
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о проведении «Куньлунь Ред Стар» матчей в Шэньчжэне.
Чемпионат 07:15
Политика
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Шоу-бизнес
Бывшая солистка «Тату» Елена Катина официально развелась с мужем
Бывшая солистка «Тату» Елена Катина развелась с мужем после шести лет брака.
Дни24 08:54
Политика
Лукашенко назвал США самой сильной страной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал недавний визит советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Минск и заявил о намерении наладить отношения с Вашингтоном.
Lenta.ru 09:11
Единоборства
Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с Дастином Порье сумел согнать вес до требуемых 70,3 кг.
Чемпионат 02:05
Общество
Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
Ураган «Дориан» ослаб до первой категории
Ураган «Дориан» ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона, сообщает Associated Press.
RT на русском 04:21
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номера телефонов
Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свои номера телефонов. Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Дождь 06:11
Политика
Маск опроверг слова Лукашенко о подаренной президенту Белоруссии Tesla
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск не дарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко автомобиль Tesla.
РБК 08:05