Политика

Газета.RuГазета.RuГлава Крыма позвал Зеленского на полуостров

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
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с чего всё началось
"Им следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет", - заявил Аксенов, выступая в эфире телеканала "Крым24
".
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Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. В прошлом - украинский политик, Председатель Совета министров Автономной Республики Крым с 27 февраля по 17 марта 2014.
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