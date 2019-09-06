Политика
Газета.RuГлава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
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с чего всё началось
"Им следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет", - заявил Аксенов, выступая в эфире телеканала "Крым24".Российская газета00:24
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Общество
Программу «Дальневосточный гектар» могут распространить на Арктику
Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков заявил, что программу «Дальневосточный гектар» можно расширить на Арктику.
Московский Комсомолец 01:15
Экономика
Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2%
Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.
Ведомости вчера в 03:38
Политика
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
RT на русском 03:28
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика
Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
В Зимбабве скончался бывший президент Роберт Мугабе, который правил этой страной почти 40 лет.
Газета.Ru 04:28
Политика
В конгрессе США выступили против возвращения России в G7
Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.
Газета.Ru 01:37
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Политика
Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.
RT на русском 03:58
Общество
Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Известия вчера в 00:51
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Хоккей
В пятницу пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ
В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.
Советский спорт 03:07
Авто
ГАЗ создаст преемника «Валдая»
Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета вчера в 10:00
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика
Путин собрался лично вмешаться в проблемы на космодроме Восточный
Свободная Пресса 03:15
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Маркл до сих пор сотрудничает с голливудскими менеджерами
Телепрограмма 04:21
Происшествия
В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери
Известия вчера в 15:27
Происшествия
Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
REGNUM вчера в 09:58
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова презентовала новый трек «Вот она я»
Ольга Бузова в Instagram презентовала новый трек под названием "Вот она я".
Актуальные Новости 02:59
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Политика
Путин назвал самое красивое место в мире
Газета.Ru 00:25
Общество
В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги
По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.
Российская газета 02:52
Авто
Эволюцию Audi RS6 показали на видео
Канал Cars Evolution отразил все версии «заряженных» бизнес-универсалов Audi, вспомнил немногочисленные седаны RS6, отметил верность наддуву и сравнил динамику самых мощных версий за семнадцать лет.
Motor вчера в 11:21