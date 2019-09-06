с чего всё началось

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Общество Программу «Дальневосточный гектар» могут распространить на Арктику Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков заявил, что программу «Дальневосточный гектар» можно расширить на Арктику.

Экономика Путин: на Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% Молодые семьи смогут получить кредит на покупку жилья под 2%. Она начнет действовать уже в этом году за счет федерального бюджета из средств Фонда развития Дальнего Востока.

Политика Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.

Происшествия Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

Политика Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе В Зимбабве скончался бывший президент Роберт Мугабе, который правил этой страной почти 40 лет.

Политика В конгрессе США выступили против возвращения России в G7 Члены Конгресса США выступили против возвращения России в "Большую семерку" (G7) до тех пор, пока продолжается конфликт на Донбассе и Крым включен в состав российского государства.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Шоу-бизнес Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.

Политика Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.

Шоу-бизнес Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Хоккей В пятницу пройдут семь матчей регулярного чемпионата КХЛ В пятницу в регулярном чемпионате КХЛ пройдут семь матчей.

Авто ГАЗ создаст преемника «Валдая» Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".

Происшествия Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Технологии К концу сентября в России закончатся IP-адреса В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

Политика Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.

Общество В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.