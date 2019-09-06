Политика
Газета.RuГлава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
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с чего всё началось
"Им следует признать истину: Крым российский, это навсегда, есть воля народа, и никто это изменить не сможет", - заявил Аксенов, выступая в эфире телеканала "Крым24".Российская газета00:24
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«Пора выходить из своего экранного образа»: Аксенов дал совет Зеленскому
РИА Новости Крымвчера в 16:06
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
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В Пятерочке появятся тележки с зарядными устройствами
В магазинах торговой сети «Пятерочка» появились тележки с зарядными устройствами для смартфонов и мобильных телефонов.
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Обыски в штабе Навального и ФБК завершились
Ведомости вчера в 18:24
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В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
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Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.
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Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.
RT на русском 06:03
Общество
Российские города наводнили алкомаркеты
Число пивных в городе выросло на 34 процента до 940 магазинов. В Москве также замечен рост этого сегмента.
Lenta.ru 06:10
Технологии
К концу сентября в России закончатся IP-адреса
В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru вчера в 09:14
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru вчера в 06:48
Космос
Ученые: инопланетные формы жизни действительно могут светиться
Naked Science 02:56
Политика
За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности
Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.
REGNUM вчера в 13:29
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
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Технологии
«Лавина» проиндексирует интернет
«Лавина Пульс» продвигает систему Avalanche Online, которая используется для «интернет-разведки» и мониторинга утечек информации и состоит в реестре отечественного ПО.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Здоровье
Минздрав Пермского края начал проверку после видеообращения врачей
Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку после видеообращения врачей городской больницы (ГКБ) № 6 о несоблюдении трудовых прав.
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На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских
В августе в Екатеринбурге задержали трёх полицейских по обвинению в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.
RT на русском 06:07
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
РИА Новости вчера в 06:31
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41