с чего всё началось

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Экономика Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».

Гаджеты В Пятерочке появятся тележки с зарядными устройствами В магазинах торговой сети «Пятерочка» появились тележки с зарядными устройствами для смартфонов и мобильных телефонов.

Политика В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.

Политика Помпео призвал Украину «оживить» нормандский формат Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию The Daily Signal заявил, что в Вашингтоне надеются на то, что новые украинские власти помогут «оживить» нормандский формат.

Армия и оружие В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Баскетбол Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу Сборная России по баскетболу потерпела поражение от Польши в матче второго группового этапа на чемпионате мира 2019 года в Китае.

Общество Российские города наводнили алкомаркеты Число пивных в городе выросло на 34 процента до 940 магазинов. В Москве также замечен рост этого сегмента.

Технологии К концу сентября в России закончатся IP-адреса В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.

Экономика Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке "Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.

Политика За два дня до терактов 11 сентября Путин предупредил Буша об опасности Президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до террористических актов 11 сентября 2001 года предупреждал 43-го президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе террористической атаки.

Технологии «Лавина» проиндексирует интернет «Лавина Пульс» продвигает систему Avalanche Online, которая используется для «интернет-разведки» и мониторинга утечек информации и состоит в реестре отечественного ПО.

Наука Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.

Здоровье Минздрав Пермского края начал проверку после видеообращения врачей Министерство здравоохранения Пермского края начало проверку после видеообращения врачей городской больницы (ГКБ) № 6 о несоблюдении трудовых прав.

Происшествия На Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских В августе в Екатеринбурге задержали трёх полицейских по обвинению в изнасиловании девушки 1997 года рождения в служебном автомобиле.

Политика Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.

Армия и оружие В Сирии погиб российский военный из Волгодонска 5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.