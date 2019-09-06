Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский государственный деятель, политик, предприниматель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014 года. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 года. В прошлом - украинский политик, Председатель Совета министров Автономной Республики Крым с 27 февраля по 17 марта 2014.
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