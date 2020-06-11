Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту.

Общественный транспорт с 15 июня будет работать по прежнему графику, восстанавливаются транспортные льготы для граждан. Детские сады вернутся к работе в обычном режиме. Жители Крыма и других регионов РФ могут бронировать объекты размещения.

Глава Крыма рассказал об отмене ограничений на полуострове

Общество В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. 16

Общество Школьники смогут получить аттестаты 15 июня Российские школьники смогут получить аттестаты 11 июня или 15 июня. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области. 122

Экономика Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута. 87

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 46

Общество В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда. 153

Политика Вакарчук решил сложить депутатские полномочия Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий. 2

Общество Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов. 90

Общество Власти Москвы публично удалят все пропуска Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня.

Экономика Директор магазинов Sela и Befree заявил о действующем на нервы Роспотребнадзоре Сотрудники ведомства действуют на нервы продавцам, заявил гендиректор Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев.

Происшествия Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 4

Кино Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично. 7

Общество В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 6