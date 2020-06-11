Коронавирус
REGNUMГлава Крыма рассказал об отмене ограничений на полуострове
Общественный транспорт с 15 июня будет работать по прежнему графику, восстанавливаются транспортные льготы для граждан. Детские сады вернутся к работе в обычном режиме. Жители Крыма и других регионов РФ могут бронировать объекты размещения.
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Въезжающие в Крым граждане не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако термометрия, осмотр на выявление внешних признаков ОРВИ будут осуществляться и далее в полном объёме в аэропорту, на железнодорожном вокзале, на Крымском мосту.
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Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Происшествия
Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 14:27
Общество
Школьники смогут получить аттестаты 15 июня
Российские школьники смогут получить аттестаты 11 июня или 15 июня. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 08:29
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью
Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.
Известия 08:26
Экономика
Потанин предложил «РусАлу» отказаться от дивидендов
Ранее глава «Норильского никеля» уже предлагал «РусАлу» отказаться от дивидендных выплат в пользу модернизации производства, однако весной в интервью Bloomberg он сообщил, что эта инициатива была отвергнута.
REGNUM 07:37
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 09 июня в 17:33
Игры
Ролевой боевик Mortal Shell получил новый геймплейный трейлер
Игромания.ру 05:29
Недвижимость
Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки
Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета 07:03
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков
"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.
Российская газета 07:23
Шоу-бизнес
Разин вспомнил встречу с пьяным Ефремовым
Рамблер вчера в 02:38
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Клара Новикова рассказала о последней просьбе Анатолия Трушкина
Вечерняя Москва 01:53
Кино
Автокинотеатр откроется на парковке «Зеленопарка»
Инфопортал Зеленограда 09:06
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 09 июня в 04:07
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник вчера в 09:22
Общество
Власти Москвы публично удалят все пропуска
Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня.
Российская газета 09:05
Экономика
Директор магазинов Sela и Befree заявил о действующем на нервы Роспотребнадзоре
Сотрудники ведомства действуют на нервы продавцам, заявил гендиректор Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев.
БИЗНЕС Online 04:53
Происшествия
Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник
Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Фанаты фильма начали активно предлагать различные варианты на роль Меры, после появления слухов об уходе из проекта Эмбер Херд из-за скандального развода с Джонни Деппом. (Эмбер Херд в образе Меры) Стоит отметить, что Блейк Лайвли в образе королевы выглядит вполне гармонично.
Piter.tv 02:50
Политика
«Газпром» ответит на новые санкции США против «Северного потока-2»
В Польше рассказали, как можно навредить газопроводу "Северный поток-2".
Infox.ru 08:28
Общество
В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус
Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:05
Политика
Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет
Для людей в возрасте 40–54 лет более интересным общественным деятелем оказался Алексей Навальный.
Ведомости 06:29
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15