Коронавирус
News.ruГлава Крыма сделал платным пребывание туристов в обсерваторах
Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.
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с чего всё началось
Соответствующий указ в рамках пакета мер по контролю за въездом на территорию республики жителей других субъектов России подписал глава Крыма Сергей Аксенов.Московский Комсомолец16:51
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Здоровье
В Минздраве назвали сроки завершения испытаний препарата от COVID-19
Накануне сообщалось, что Минздрав России сократит срок вывода на рынок «Фавипиравира».
Известия 03:32
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Музыка
Клип «Uno» Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрал сто миллионов просмотров на YouTube.
Piter.tv 22 мая в 01:20
Общество
Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом
Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel.
Коммерсантъ 19:17
Общество
Министра экологии Сахалинской области проверят на уток
Сахалин.Инфо 05:40
Общество
Россиян предупредили о росте смертности от коронавируса
Попова добавила, что лечение пациента с COVID-19 длится от 18 до 36 дней.
News.ru 13:51
Экономика
Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 22 мая в 08:29
Общество
Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС
Власти Японии планируют с 25 мая отменить режим ЧС во всех районах страны.
Клопс 08:51
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы.
РБК 17:01
Здоровье
Анна Попова назвала число регионов, где можно снимать ограничения
Попова подчеркнула, что из режима изоляции «важно выходить осторожно», и главное — «не впасть в эйфорию».
Говорит Москва 11:22
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Общество
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
РИА Новости 17:24
Космос
Названы сроки испытаний многоразовой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ»
Сроки проведения летных испытаний демонстратора ракеты-носителя легкого класса «Крыло-СВ» запланированы на начало 2023 года, 24 мая написали журналисты «Русского космоса» со ссылкой на заместителя гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталия Давыдова.
ИА Красная Весна 08:46
Происшествия
В Чечне заинтересовались создателем «Мужского государства»
В Чечне заинтересовались создателем паблика «Мужское государство» Владиславом Поздняковым, который устраивал травлю женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 20:04
Здоровье
Режим самоизоляции в Забайкалье продлили до 8 июня
Режим ограничений (самоизоляции) в Забайкальском крае продлили до 8 июня. До этого он действовал до 24 мая.
Zabnews.ru 03:12
Происшествия
В Приморье загорелась кровля больницы
Кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировано свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 18:04
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Происшествия
Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
Коммерсантъ 22 мая в 05:49
Политика
Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину
Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM 07:22
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
Здоровье
Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ
Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Piter.tv вчера в 14:28
Общество
Испания откроется для иностранных туристов в июле
Интерфакс вчера в 12:14
Футбол
Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и подписать Стоунза и Баркли
После прихода Бенитес хочет подписать в «Ньюкасл» защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза и хавбека «Челси» Росса Баркли.
Sports.ru 16:15
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Кино
Версия «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера выйдет в 2021 году
Режиссер Зак Снайдер подтвердил, что его версия «Лиги Справедливости» выйдет на HBO Max в 2021 году.
Gazeta.SPb вчера в 10:06