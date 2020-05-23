с чего всё началось

Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов.

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 62

Общество Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер направил властям Москвы предложение о размещении пациентов с коронавирусом в больницах немецкой столица, сообщает Der Tagesspiegel. 105

Экономика Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров Сбербанк впервые вошел в десятку крупнейших мировых компаний по совокупной акционерной доходности (Total shareholder return, TSR), свидетельствуют результаты нового рейтинга консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) за 2015-2019 годы. 8

Здоровье Анна Попова назвала число регионов, где можно снимать ограничения Попова подчеркнула, что из режима изоляции «важно выходить осторожно», и главное — «не впасть в эйфорию».

Общество Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке. 27

Космос Названы сроки испытаний многоразовой ступени ракеты-носителя «Крыло-СВ» Сроки проведения летных испытаний демонстратора ракеты-носителя легкого класса «Крыло-СВ» запланированы на начало 2023 года, 24 мая написали журналисты «Русского космоса» со ссылкой на заместителя гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталия Давыдова.

Происшествия В Чечне заинтересовались создателем «Мужского государства» В Чечне заинтересовались создателем паблика «Мужское государство» Владиславом Поздняковым, который устраивал травлю женщин и представителей ЛГБТ-сообщества.

Происшествия В Приморье загорелась кровля больницы Кровля приемного покоя загорелась на площади 300 квадратных метров в Партизанской городской больнице Приморья, эвакуировано свыше 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 17

Шоу-бизнес Барбара Пино победила в шоу «Холостяк» Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо. 5

Происшествия Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову. 615

Политика Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 3,6K

Здоровье Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели. 702

Футбол Бенитес хочет вернуться в «Ньюкасл» и подписать Стоунза и Баркли После прихода Бенитес хочет подписать в «Ньюкасл» защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза и хавбека «Челси» Росса Баркли.