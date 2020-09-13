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РБК
РБК

Глава Кубани назвал самостроем сгоревший в Краснодаре жилой дом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что восьмиэтажный многоквартирный дом, где ночью 13 сентября произошел пожар, по предварительным данным, оказался самостроем. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.В источнике
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РИА Новости

Глава Кубани назвал сгоревший в Краснодаре жилой дом самостроем

РИА Новости08:15
Юга.ру

Кондратьев заявил, что в случае вины застройщика, его заставят восстановить сгоревшие квартиры. Накажут ли его за самострой — неизвестно

Юга.ру07:47
ТАСС

Глава Кубани после крупного пожара заявил о недопустимости легализации домов-самостроев

ТАСС07:26
РБК

Глава Кубани назвал самостроем сгоревший в Краснодаре жилой дом

РБК07:34
Интерфакс

Губернатор назвал «самостроем» сгоревший в Краснодаре дом

Интерфакс06:44
КП - Кубань

Вениамин Кондратьев: застройщик будет восстанавливать сгоревший дом за свой счет, если узнают, что он - самострой

КП - Кубань06:42
Газета.Ru

Сгоревшая многоэтажка в Краснодаре может быть самостроем

Газета.Ru07:36

ЦСКА опроверг информацию о секторе для болельщиков «Спартака» на дерби

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию, согласно которой для болельщиков столичного «Спартака» будет выделен сектор на матче между командами в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском08:21