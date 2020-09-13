Глава Кубани назвал самостроем сгоревший в Краснодаре жилой дом
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что восьмиэтажный многоквартирный дом, где ночью 13 сентября произошел пожар, по предварительным данным, оказался самостроем. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.В источнике
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