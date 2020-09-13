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РБК
РБК

Глава Кубани назвал самостроем сгоревший в Краснодаре жилой дом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что восьмиэтажный многоквартирный дом, где ночью 13 сентября произошел пожар, по предварительным данным, оказался самостроем. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Сгоревшая многоэтажка в Краснодаре может быть самостроем

Газета.Ru07:36
РИА Новости

Глава Кубани назвал сгоревший в Краснодаре жилой дом самостроем

РИА Новости08:15
Юга.ру

Кондратьев заявил, что в случае вины застройщика, его заставят восстановить сгоревшие квартиры. Накажут ли его за самострой — неизвестно

Юга.ру07:47
ТАСС

СК оценит деятельность чиновников, которые ввели в эксплуатацию сгоревший в Краснодаре дом

ТАСС11:57
Интерфакс

Губернатор назвал «самостроем» сгоревший в Краснодаре дом

Интерфакс06:44
КП - Кубань

Вениамин Кондратьев: застройщик будет восстанавливать сгоревший дом за свой счет, если узнают, что он - самострой

КП - Кубань06:42
Царьград

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: предварительно, сгоревший дом был самостроем

Царьград06:18

Россиян предупредили об опасности корвалола и валокордина

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава, генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Сергей Бойцов рассказал, что во время самоизоляции россияне реже умирали от болезней сердца, несмотря на прогнозы роста такой смертности из-за сокращения активности людей старше 65 лет.
Россиян предупредили об опасности корвалола и валокордина
Lenta.ru10:35
7

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор
Коммерсантъвчера в 16:00
25

Силовики применили водомет против протестующих в Бресте

Правоохранители в воскресенье применили водомет против участников акции протеста в белорусском Бресте, на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов, после чего ОМОН начал жесткие задержания протестующих.
Взгляд.ру11:23
21

В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новости09:48
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Трусова подготовит максимум четверных прыжков к важным стартам

Бронзовая медалистка чемпионатов России и Европы сезона-2019/2020 Александра Трусова сказала, что подготовит максимальное количество четверных прыжков в произвольной программе к более важным стартам.
РИА Новости11:38