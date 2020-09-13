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РИА Новости
РИА Новости

Глава Кубани назвал сгоревший в Краснодаре жилой дом самостроем

Сгоревший многоэтажный дом в Краснодаре по предварительным данным - самострой, написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram. Пожар произошел в воскресенье в жилом доме в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания были эвакуированы около 300 человек.В источнике
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РИА Новости

Глава Кубани назвал сгоревший в Краснодаре жилой дом самостроем

РИА Новости08:15
Юга.ру

Кондратьев заявил, что в случае вины застройщика, его заставят восстановить сгоревшие квартиры. Накажут ли его за самострой — неизвестно

Юга.ру07:47
ТАСС

Глава Кубани после крупного пожара заявил о недопустимости легализации домов-самостроев

ТАСС07:26
Интерфакс

Губернатор назвал «самостроем» сгоревший в Краснодаре дом

Интерфакс06:44
КП - Кубань

Вениамин Кондратьев: застройщик будет восстанавливать сгоревший дом за свой счет, если узнают, что он - самострой

КП - Кубань06:42
РБК

Глава Кубани назвал самостроем сгоревший в Краснодаре жилой дом

РБК07:34
Царьград

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: предварительно, сгоревший дом был самостроем

Царьград06:18

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»

В отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина возбуждено уголовное дело по подозрению в попытке мошенничества.
РБК05:35
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Самолет компании S7 вернулся в Кольцово из-за неисправности

«При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург — Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности», — передает информацию агентства «РИА Новости».
Известия08:56
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Завершены испытания российских лазеров для показа рекламы из космоса

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Avant Space, в стратосфере прошел испытания блок лазеров для космических аппаратов, способных демонстрировать рекламу из космоса.
Военное дело10 сентября в 05:15
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В ОНФ призвали сторонников Навального извиниться перед Рошалем

Сторонникам блогера Алексея Навального следует извиниться за оскорбление детского доктора, сопредседателя Общероссийского народного фронта Леонида Рошаля, заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
РИА Новости06:34
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