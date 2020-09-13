Сгоревший многоэтажный дом в Краснодаре по предварительным данным - самострой, написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram. Пожар произошел в воскресенье в жилом доме в Краснодаре. Как сообщили РИА Новости в МЧС, из здания были эвакуированы около 300 человек.