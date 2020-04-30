Коронавирус
Российская газетаГлава Кубани продлил режим карантина в крае до 12 мая
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории региона будет продлен до 12 мая.
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В Краснодарском крае остается беспропускное окно и красные пропуска для транспорта
Кубанские новости06:35
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