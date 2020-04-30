Карантин на Кубани продлили до 12 мая. Такое решение принял глава региона Вениамин Кондратьев, который объявил об этом на заседании краевого оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Краснодарского края.

Карантин в Краснодарском крае продлили до 12 мая

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