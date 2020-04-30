Коронавирус
За рулем КубаньКарантин в Краснодарском крае продлили до 12 мая
Карантин на Кубани продлили до 12 мая. Такое решение принял глава региона Вениамин Кондратьев, который объявил об этом на заседании краевого оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Краснодарского края.
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В Краснодарском крае остается беспропускное окно и красные пропуска для транспорта
Кубанские новости06:35
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество
Подмосковье вводит обязательное ношение масок
В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
Вести.Ru 10:02
Общество
Ростовский губернатор отменил действие спецпропусков в период выходных
Действие документа определено с 23 апреля по 15 мая.
REGNUM 07:52
Армия и оружие
На Украине обнаружили рекордный арсенал оружия и 100 тонн боеприпасов
Вечерний курьер 07:15
Происшествия
В Челябинске завели дело о халатности при строительстве конгресс-холла
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области, по результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:21
Общество
В ВОЗ допустили скорое снятие ограничений из-за коронавируса в России
Введенные в России из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться.
Lenta.ru 09:34
Общество
В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.
ТАСС 10:05
Шоу-бизнес
СМИ раскрыли пол ребенка Джиджи Хадид и Зейна Малика
На днях стало известно, что модель Джиджи Хадид и ее бойфренд музыкант Зейн Малек станут родителями.
Popcornnews.ru 08:40
Экономика
ВТБ продал почти половину зернового бизнеса
Группа ВТБ привлекла стратегических партнеров в зерновой бизнес, об этом РБК рассказал представитель банка и подтвердил один из участников сделки.
РБК 10:00
Общество
Соловьев объяснил наличие у Малышевой дорогого особняка в США
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что ведущая программы «Жить здорово!», доктор медицинских наук Елена Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США.
Lenta.ru 09:29
Общество
Солдаты из Чечни заставили сослуживцев скандировать «служим Ичкерии»
Авторы поста опубликовали видео, на котором показано, как военнослужащие заставляют своих коллег называть их "товарищами чеченцами".
Piter.tv 06:53
Политика
Путин поручил предоставить НКО дополнительные меры поддержки
Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, поручил предоставить некоммерческим организациям (НКО) дополнительные меры поддержки, касающиеся в том числе для выплаты зарплат и отсрочки по уплате налогов.
Известия 09:29
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Общество
Создатель «Новичка» предложил способ борьбы с коронавирусом
Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк, известный как один из создателей боевого отравляющего вещества «Новичок», предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью иммуномодулятора диуцифон.
Lenta.ru 05:49
Шоу-бизнес
Подсчитаны убытки российских звезд из-за коронавируса
Российские артисты несут огромные убытки из-за коронавируса.
iReactor 08:31
Политика
Лавров прокомментировал сообщения чешских СМИ об отравлении политиков
В понедельник пражский еженедельник Respekt со ссылкой на источник в местных спецслужбах заявил, что якобы три недели назад в Прагу прилетел некий мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд рицин.
РИА Новости 09:46
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили покинуть страну
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне с двойным гражданством или видом на жительство за границей могут покинуть страну.
Газета.Ru 01:25
Происшествия
Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге
В Екатеринбурге и пригороде отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации троих боевиков, готовивших теракт.
Известия вчера в 20:31
Футбол
«ПСЖ» признают чемпионом Франции
Во Франции приняли решение подвести итоги сезона по нынешней турнирной таблице Лиги 1. Как сообщает в Twitter один из ведущих редакторов издания L’Equipe Жоэль Доменигетти, «ПСЖ» будет признан чемпионом страны.
Евро-футбол.ру 07:15
Культура
Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей
В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 04:07
Общество
В Пензенской области продлен режим повышенной готовности
Пенза, 30 апреля 2020, 16:32 — REGNUM В Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 11 мая.
REGNUM 09:32
Политика
Песков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 06:07
Армия и оружие
КНР осудила заход корабля ВМС США в Южно-Китайское море
Как заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая, Пекин выражает протест в связи с проходом корабля ВМС США Barry возле Парасельских остров в Южно-Китайском море.
Военное дело вчера в 04:47
Политика
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, почему в стране низкая смертность из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:18
Футбол
Большинство клубов ФНЛ выступили за досрочное завершение сезона
Большинство клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Нева Спорт 06:40
Хоккей
Цулыгин покидает «Салават Юлаев»
По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
Sport.ru вчера в 08:44
Общество
Собянин объяснил порядок продления рабочих пропусков до 11 мая
Мэр Москвы Сергей на своем сайте объяснил порядок продления цифровых рабочих пропусков.
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Общество
Открытие главного храма Вооруженных сил отложили из-за коронавируса
Российская газета 06:43
Происшествия
В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
Правоохранители обнаружили ранее пропавших чиновников администрации Усть-Кутского района Иркутской области, подозреваемых в попытке поджога леса.
Газета.Ru 02:16
Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21