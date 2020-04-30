Об этом сообщил Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края. Губернатор отметил, что ситуация в регионе остается сложной.

с чего всё началось

С 31 марта на Кубани действовал карантин, предполагающий запрет на передвижение без спецпропусков как пешком, так и на транспорте, но с 12 апреля его изменили на режим самоизоляции. По последним данным, в Краснодарском крае число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек.

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