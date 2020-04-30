Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая

С 31 марта на Кубани действовал карантин, предполагающий запрет на передвижение без спецпропусков как пешком, так и на транспорте, но с 12 апреля его изменили на режим самоизоляции. По последним данным, в Краснодарском крае число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек.
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с чего всё началось

Режим карантина на Кубани продлен до 11 мая включительно

Об этом сообщил Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края. Губернатор отметил, что ситуация в регионе остается сложной.
Администрация Краснодарского края06:34

Подробнее о событии

Кондратьев: граждане должны быть главными сторонниками ограничительных мер

Кубань 2414:14

Режим карантина на Кубани продлили до 12 мая

ТАСС09:46

Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 12 мая: Мы должны выйти на плато по заболеваемости!

КП - Кубань06:41

Кондратьев продлил карантин на Кубани 12 мая

СочиСтрим06:23

В Краснодарском крае остается беспропускное окно и красные пропуска для транспорта

Кубанские новости06:35

Я тебя породил - я тебя и продлю! Кондратьев карантин на Кубани не отменил

Живая Кубань06:18

Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая

РИА Новости07:41
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Карантин на Кубани продлён до 12 мая

Муниципальный вестник Армавира06:28
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:04, Ашберн
Политика

Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом.
Газета.Ru 14:05
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Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс призналась, что сожгла свой тренажерный зал

Американская поп-певица Бритни Спирс рассказала, что случайно сожгла свой тренажерный зал.
Вечерняя Москва 11:03
Общество

В Подмосковье вводят обязательное ношение защитных масок на улице

Воробьёв отметил, что система обязательного ношения масок при выходе из дома будет внедряться поэтапно и коснётся также работодателей, которые собираются возобновить свою деятельность в сферах строительства и услуг.
REGNUM 10:16
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Общество

Голубев рассказал об условиях введения режима ЧС в Ростовской области

Василий Голубев рассказал, при каких условиях в Ростовской области может быть введён режим ЧС.
1rnd.ru 08:16
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
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Политика

Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отгородиться от коронавируса никто не может.
Lenta.ru 13:00
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Культура

В Петербурге умер народный артист России Альберт Панков

Актер Театра музыкальной комедии скончался в четверг на 87-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.
Газета Культура 11:26
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Общество

Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом

В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт 11:30
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Кино

Появился тизер сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского

Игромания.ру 07:16
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Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 28 апреля в 14:10
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Общество

В Госдуме предложили простить россиянам штрафы за нарушения ПДД

Ранее депутаты ЛДПР предложили временно увеличить с 20 до 60 дней срок, в течение которого штраф за некоторые нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%.
AutoNews 04:39
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

РИА Карачаево-Черкесия 02:32
1K
Общество

В Чувашии прошел «черный дождь»

Видео «черного дождя», который прошел на юге Чувашии, опубликовано в местном сообществе в социальной сети «ВКонтакте».
Аргументы и Факты 13:51
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
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Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года в России

Министерство просвещения России определило сроки завершения учебного года в связи с коронавирусом и рекомендовало регионам прислушаться к рекомендациям.
Газета.Ru 14:37
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Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
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Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты после развода побежал в полицию писать заявление

Фитнес-тренер Дмитрий Иванов после развода с Лолитой Милявской написал заявлению в полицию, требуя наказать ее за клевету.
НТВ 07:58
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Киберспорт

Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными

30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.
CyberSport.ru 03:09
Происшествия

Нижегородский банкир арестован за растрату 487 миллионов рублей

Общая сумма растрат (с 2013 по 2016 годы) составила более 487 миллионов рублей.
Время Н 08:37
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Здоровье

Вирусологи заявили о парадоксальной ситуации с коронавирусом в России

Врач-инфекционист, сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала о парадоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России.
РИА Новости 08:46
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В Иркутской области чиновников подозревают в поджоге леса

ЛесПромИнформ вчера в 02:24
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК 05:35
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Гаджеты

Nokia выпустит обновленные кнопочные телефоны

Предполагают, что кнопочные телефоны можно будет купить по низкой цене. Дата официальной презентации телефона от Nokia пока не сообщается.
Замана 10:53
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Авто

Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты

Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс вчера в 10:51
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Общество

Отменена закупка дорогих масок по 425 рублей за штуку

Напомним, ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился в прокуратуру области с просьбой проверить легитимность закупок.
КП - Саратов 07:34
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Политика

Путин пошутил про изношенные на самоизоляции матрасы

Как сообщает ТАСС, с ходе видеоконференции с волонтерами Путин заявил, что производство матрасов в России после снятия режима ограничений восстановится быстрыми темпами.
Росбалт 09:56
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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