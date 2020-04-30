Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая

С 31 марта на Кубани действовал карантин, предполагающий запрет на передвижение без спецпропусков как пешком, так и на транспорте, но с 12 апреля его изменили на режим самоизоляции. По последним данным, в Краснодарском крае число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек.
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с чего всё началось

Режим карантина на Кубани продлен до 11 мая включительно

Об этом сообщил Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Краснодарского края. Губернатор отметил, что ситуация в регионе остается сложной.
Администрация Краснодарского края06:34

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Кондратьев продлил карантин на Кубани 12 мая

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Кондратьев: возобновление работы предприятий зависит от дисциплины жителей края

Кубань 2409:27

Глава Кубани продлил режим самоизоляции до 12 мая

РИА Новости07:41

Режим карантина на Кубани продлили до 12 мая

ТАСС09:46

В Краснодарском крае остается беспропускное окно и красные пропуска для транспорта

Кубанские новости06:35

Я тебя породил - я тебя и продлю! Кондратьев карантин на Кубани не отменил

Живая Кубань06:18

Вениамин Кондратьев о продлении карантина до 12 мая: Мы должны выйти на плато по заболеваемости!

КП - Кубань06:41
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Карантин на Кубани продлён до 12 мая

Муниципальный вестник Армавира06:28
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:34, Ашберн
Спорт

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование против 298 российских спортсменов.
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Кадыров призвал отправлять нарушителей самоизоляции на уборку улиц

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жестко наказывать нарушителей самоизоляции, изымать машины и отравлять на уборку улиц.
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Крупнейший хищный вид динозавров, обитавший на Земле, прекрасно плавал и был приспособлен к обитанию в воде.
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Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
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У ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружили недвижимость в Нью-Йорке и соседнем штате Нью-Джерси.
Сибдепо 05:03
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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностирован коронавирус COVID-19. По данным источников "Ъ", у него высокая температура.
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Происшествия

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Экономика

Стало понятно, как подать заявку на субсидию для зарплат сотрудникам в электронном виде

Форма заявления приведена в приложении к постановлению; в электронном виде по ТКС или через личный кабинет.
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Общество

Собянин высказался о снятии режима изоляции в Москве после майских праздников

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что снять режим самоизоляции после майских праздников в Москве можно будет только при позитивной динамики по коронавирусу.
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском вчера в 04:29
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Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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Общество

Собянин допустил, что Москва вышла на пик заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил выход Москвы на пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Ведомости 12:41
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Общество

Нижегородцам ужесточили правила поездки на дачу

Выезжать за город и обратно можно не чаще двух раз в неделю, пишет «Газета.ру».
Известия 07:56
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Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

РИА Новости вчера в 10:18
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На выезде и въезде в Тульскую область образовались крупные пробки

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Общество

Подмосковье вводит обязательное ношение масок

В Московской области готовятся к внедрению системы обязательного ношения масок вне дома.
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Политика

Депутат Макаров спрогнозировал переход к новой модели государства

Борьба с кризисом, по мнению Мау, приведет к рождению новых институтов и правил, одни из которых окажутся краткосрочными, а другие останутся надолго.
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Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
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Общество

ОГЭ в нынешнем году могут отменить

Минпросвещения РФ обсуждает возможность отменить Основные государственные экзамены (ОГЭ) для девятиклассников и провести аттестацию по итоговым оценкам, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью Общественному телевидению России.
Коммерсантъ 13:02
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

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Политика

Порошенко обратился к Зеленскому

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 12:16
Общество

Главврач Коммунарки призвал граждан быть дома на майских праздниках

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал россиян на майских праздниках оставаться дома и не устраивать "шашлычные выходные".
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Происшествия

Брат Бибраса Натхо оказался причастен к резонансному ДТП в Краснодаре

Амир Натхо, экс-футболист «Локомотива» и брат Бибраса Натхо, бывшего игрока ЦСКА, оказался в центре скандала, после того как его авто стало причиной массового ДТП в Краснодаре.
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Происшествия

Россиян осудили за подрыв автомобиля украинского разведчика

Голосеевский районный суд Киева приговорил к семи и восьми годам заключения двух граждан России, которых признали виновными в подрыве автомобиля сотрудника украинской разведки 4 апреля 2019 года.
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Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
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В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в РФ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович объяснила низкую смертность от коронавируса в РФ.
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Головин назвал сильнейших футболистов РПЛ

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал сильнейших футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ), включив в список трёх бывших партнёров по московскому ЦСКА.
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Вениамин Иванович Кондратьев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Краснодарского края с 22 сентября 2015. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019.
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