Будьте в Плюсе

Глава Курской области сообщил об обстреле пункта пропуска Крупец со стороны Украины

Сегодня утром в Курской области со стороны Украины был обстрелян пункт пропуска Крупец, который находится в Рыльском районе.
Life.ru
Пострадавших и разрушений нет, - написал
 Старовойт в своем телеграм-канале.
Государственные Вести
«Ответным огнем наши пограничники подавили нападение», — сообщил Старовойт.
Парламентская газета
В ходе обстрела было также повреждено около 50 домов.
Парламентская газета

Подробнее о событии

ВСУ обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Курской области
RT на русском04:15
Губернатор Курской области Старовойт: КПП «Крупец» обстреляли со стороны Украины
РИА Новости02:39
ВСУ 15 июня обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Курской области
Kurskcity.ru02:12
ВСУ обстреляли пункт пропуска «Крупец» в Курской области
Московский Комсомолец02:20
Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ пункта пропуска в Рыльском районе
Lenta.ru02:17
В Курской области со стороны Украины обстрелян пункт пропуска «Крупец»
Курские известия02:13
В Курской области со стороны Украины обстреляли пункт пропуска
ТАСС02:26

Интересное

Глава Минэкономразвития Решетников назвал укрепление рубля вызовом для экономики России

Российская экономика сталкивается с новыми формирующимися вызовами, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Lenta.ru07:24

Вице-премьер Польши: поражение США на Украине было бы серьезнее Вьетнама и Афганистана

Глава правящей в Польше с 2015 года партии "Право и справедливость" и вице-премьер Ярослав Качиньский считает возможное поражение Запада и США на Украине серьезнее провала во Вьетнаме и Афганистане.
ТАСС06:36

Замглавы Минэкономики Украины Качка признал устойчивость России к санкциям Запада

Западные санкции оказались неэффективными против России, заявил Politico заместитель главы Министерства экономики Украины Тарас Качка.
РИА Новости06:53

Топ-менеджер «Аэрофлота» Минаев арестован судом за мошенничество

Директор департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаил Минаев помещён под арест по решению суда.
REGNUM05:55

«Газпром» уведомил итальянскую Eni о сокращении поставок газа в среду на 15 процентов

"Газпром" уведомил итальянскую компанию Eni о сокращении поставок газа на 15 процентов. Об этом РИА Новости заявил ее представитель.
РИА Новости06:55

Мирошник: ВСУ сорвали работу гуманитарного коридора с завода «Азот» в Северодонецке

Посол Луганской народной республики Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что украинские военные сорвали запланированную на среду, 15 июня, эвакуацию мирного населения с занимаемого ВСУ химического предприятия "Азот" в Северодонецке.
Газета.Ru05:22

Песков заявил, что у Украины как у государства «большие проблемы»

Ранее в среду Медведев опубликовал пост, в котором рассказал, что видел сообщение, согласно которому Украина "по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через два года".
ТАСС05:34

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов во Львовской области

В городе Золочев (Львовская область) крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов к оружию, переданному Украине странами НАТО, в том числе к американским 155-мм гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
РБК04:37

Наргиз Закирова прокомментировала видео из Узбекистана, на котором жених ударил невесту

В Сети не перестают обсуждать ролик со свадьбы в Узбекистане, на котором жених ударил невесту по голове за то, что она обыграла его в конкурсе.
Мой Брянск05:21

В Белоруссии изучают деятельность деда Анджея Дуды в годы Великой Отечественной войны

Белорусская прокуратура изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, который входил в украинский карательный батальон в годы Великой Отечественной войны и действовал на территории Минской и Витебской областей.
RT на русском07:48