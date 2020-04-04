Коронавирус
РИА НовостиГлава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19
Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
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Какие предприятия продолжат работать во время самоизоляции в Кузбассе 2020
Комсомольская правда - Кемерово05:10
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