Коронавирус

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
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Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса об ужесточении ограничений из-за ситуации с коронавирусом

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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
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Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Общество

Польша начнет снимать некоторые ограничения с 19 апреля

Польское правительство будет постепенно отменять меры по ограничению распространения нового коронавируса Заявление властей связано с подготовкой к дистанционному проведению в Польше президентских выборов 10 мая Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 14.04.2020 (CHELINDUSTRY) Польское правительство будет постепенно отменять меры по ограничению распространения нового коронавируса с 19 апреля.
Chelindustry.ru 04:35
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Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором нужно срочно вызывать скорую

Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала признак коронавируса, обнаружив который человеку срочно необходимо обращаться в скорую помощь.
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Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
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Общество

Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками

Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
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Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
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Неожиданно обновился Twitter игры Crysis, молчавший три года

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Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС

Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС.
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Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет

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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Политика

Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в худшую сторону

Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
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Политика

Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны

Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
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Экономика

Путин: резко упало число новых ипотечных кредитов

Президент Владимир Путин сообщил, что в российских банках в начале апреля резко упало число вновь выданных ипотечных кредитов.
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Здоровье

В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом

У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
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Экономика

Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей

Крупнейшие объединения производителей и продавцов потребительских товаров призвали органы власти РФ приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств из федерального бюджета, погашаемых при покупке российских товаров.
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Общество

Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников

Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
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Общество

В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина

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В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации

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Жители России платят двойную комиссию за услуги ЖКХ

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Названа одежда для защиты от коронавируса

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Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
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Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
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Шесть новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

На сегодняшнее утро в Удмуртии подтверждено еще 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды

Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
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Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
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Сергей Евгеньевич Цивилёв
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Кемеровской области с 17 сентября 2018. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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