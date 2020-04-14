Коронавирус
РИА НовостиГлава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
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Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Общество
Польша начнет снимать некоторые ограничения с 19 апреля
Польское правительство будет постепенно отменять меры по ограничению распространения нового коронавируса Заявление властей связано с подготовкой к дистанционному проведению в Польше президентских выборов 10 мая Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 14.04.2020 (CHELINDUSTRY) Польское правительство будет постепенно отменять меры по ограничению распространения нового коронавируса с 19 апреля.
Chelindustry.ru 04:35
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором нужно срочно вызывать скорую
Национальная служба здравоохранения Великобритании назвала признак коронавируса, обнаружив который человеку срочно необходимо обращаться в скорую помощь.
ФАН 05:33
Общество
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
Российская газета 08:36
Общество
Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
Российская газета 09:20
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Игры
Неожиданно обновился Twitter игры Crysis, молчавший три года
RuNews24.ru 01:39
Политика
Лукашенко заявил об эгоизме партнёров Белоруссии по ЕАЭС
Эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия как минимум в отношении ближайших партнеров, стратегически не будут иметь успеха, — подчеркнул Лукашенко во время саммита лидеров стран ЕАЭС.
News.ru 09:24
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении в 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру 05:01
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Политика
Путин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в худшую сторону
Ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Каскад вчера в 10:29
Политика
Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Экономика
Путин: резко упало число новых ипотечных кредитов
Президент Владимир Путин сообщил, что в российских банках в начале апреля резко упало число вновь выданных ипотечных кредитов.
Московский Комсомолец 08:44
Здоровье
В подмосковной больнице девять медиков заразились коронавирусом
У девяти врачей и медсестер стационара № 3 Люберецкой областной больницы тесты на коронавирус показали положительный результат, об этом РБК сообщил сотрудник хирургического отделения стационара Игорь Микаелян и подтвердил другой медработник этого стационара.
РБК 08:38
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион пропусков из-за некорректных или недостоверных данных, сообщили в оперштабе со ссылкой на руководителя ДИТ Эдуарда Лысенко.
РИА Новости 08:36
Экономика
Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей
Крупнейшие объединения производителей и продавцов потребительских товаров призвали органы власти РФ приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств из федерального бюджета, погашаемых при покупке российских товаров.
Коммерсантъ 08:31
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ могут быть изменены после майских праздников
Москва, 14 апреля 2020, 15:57 — REGNUM Решение о возможном переносе дат сдачи ЕГЭ может быть принято после майских праздников.
REGNUM 08:57
Общество
В Москве оштрафовали 55 нарушителей карантина
Всего 55 людей, нарушивших карантин, привлекли к административной ответственности с момента ужесточения ограничительных мер в городе.
ТАСС 07:20
Армия и оружие
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
Общество
Жители России платят двойную комиссию за услуги ЖКХ
Москва, 14 апреля 2020, 15:42 — REGNUM Жители России до сих пор платят двойные комиссии за услуги ЖКХ.
REGNUM 08:42
Общество
Названа одежда для защиты от коронавируса
Микробиологи и эксперты по тканям назвали одежду, которая лучше всего может защитить человека от коронавирусной инфекции.
ФАН 07:49
Общество
В Москве со вторника запустят тестирование на антитела
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что со вторника 14 апреля в Москве будет запущено популяционное тестирование на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец вчера в 10:33
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Жесткие карантинные меры во время пандемии коронавируса не всегда могут пойти во благо.
Вечерний курьер 02:29
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Общество
Шесть новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии
На сегодняшнее утро в Удмуртии подтверждено еще 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Izhlife вчера в 02:15
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды
Глава государства потребовал исполнить поручение до 15 мая. Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.
Деловое.ТВ 06:00
Шоу-бизнес
По-прежнему в тяжелом состоянии: подробности о здоровье Бабкиной
Народная артистка России Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции.
Вести.Ru 08:43
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова показала фото из больницы
В блоге певица опубликовала фотографию из больницы и оставила сообщение. Татьяна Буланова поблагодарила поклонников за заботу.
Комсомольская правда вчера в 14:05
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14