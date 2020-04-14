Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.

Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих

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