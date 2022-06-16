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Глава ЛНР Пасечник заявил, что подразделения Народной милиции прорвались на завод «Азот»

Подразделения Луганской Народной республики зашли на территорию химического комбината «Азот» в Северодонецке, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
RT на русском
Химический комбинат "Азот" в Северодонецке будет освобожден, но о сроках пока говорить преждевременно.
ТАСС
В настоящий момент нет точных данных о количестве мирных жителей на территории завода.
ИА Красная Весна
Как отмечал помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев, украинские формирования удерживают на заводе "Азот" в Северодонецке до 1,2 тыс. гражданских лиц.
Газета.Ru

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Силы ЛНР зашли на территорию завода «Азот»
ИА Красная Весна05:27
В ЛНР заявили, что силы республики зашли на территорию завода «Азот»
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