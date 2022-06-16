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Глава ЛНР Пасечник заявил, что подразделения Народной милиции прорвались на завод «Азот»

Подразделения Народной милиции ЛНР прорвались на территорию завода «Азот» в Северодонецке.
Lenta.ru
По словам Пасечника, на данный момент неизвестно точное количество мирных жителей, которые удерживаются украинскими силовиками на заводе.
Известия
Как отмечал помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев, украинские формирования удерживают на заводе "Азот" в Северодонецке до 1,2 тыс. гражданских лиц.
Газета.Ru
16 июня представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко обвинил Киев в срыве эвакуации мирных жителей с комбината «Азот».
РБК

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