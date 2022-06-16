Выступая в четверг на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, Кириллов напомнил, что 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что мощности одной ветки газопровода «Северный поток-2» переориентированы на снабжение газом северо-западной части России.
Минторг США совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) начали выяснять у американских технологических компаний, как произведенная ими электроника попала в российские радиолокационные системы, беспилотники, танки, наземное оборудование управления и в корабли береговой обороны.
Большая часть европейских импортеров газа из России перешла на расчеты в рублях, около 90-95% поставок газа в Европу сейчас оплачивается в российской валюте, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФа.