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Глава ЛНР Пасечник заявил, что подразделения Народной милиции прорвались на завод «Азот»

Подразделения Народной милиции ЛНР прорвались на территорию завода «Азот» в Северодонецке.
Lenta.ru
Пасечник подчеркнул, что "никто сейчас точной цифры не знает".
Труд
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв ранее отметил, что на территории завода «Азот» в Северодонецке могут находиться порядка 2,5 тыс. боевиков.
RT на русском
16 июня представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко обвинил Киев в срыве эвакуации мирных жителей с комбината «Азот».
РБК

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Пасечник заявил о входе войск ЛНР в промзону в Северодонецке
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