Выступая в четверг на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины, Кириллов напомнил, что 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства.