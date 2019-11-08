Армия и оружие
REGNUMГлава ЛНР назвал невозможным отвод сил при вводе нацгвардии в Золотое
Глава ЛНР Леонид Пасечник отреагировал на высказывание временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о том, что в зону разведения войск в районе Золотого Киев может ввести сотрудников полиции и нацгвардии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 04:05, Ашберн
Общество
В России зафиксировали рост зарплат в большинстве компаний
В исследовании отмечается, что 80 процентов компаний поднимают зарплаты в индивидуальном порядке в зависимости от достижения сотрудника или личных симпатий.
Российская газета 02:53
Происшествия
Родные раненых Шамсутдиновым солдат отрицают дедовщину в части
Уралинформбюро 03:27
Общество
Производители молока попросили правительство помочь с навозом
Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru 03:19
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк представил самый мощный в России компьютер "Кристофари" для решения задач искусственного интеллекта, сообщил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" банка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:40
Здоровье
Онкологами выявлена болезнь, после которой часто развивается рак
Как сообщает ToDay News Ufa, медики пришли к выводу, что сахарный диабет второго типа провоцирует самый опасный рак – рак поджелудочной железы.
ToDay News Ufa 05 ноября в 12:42
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене
Екатерина Трофимова сообщила, что они с Владимиром Кузьминым снова сошлись, поскольку не могут жить в разлуке.
Bimru.ru 02:42
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Гаджеты
Роскачество представило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Армия и оружие
В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»
Life.ru вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН вчера в 02:25
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 06 ноября в 07:54
Кино
Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти
Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
Культуромания вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов признался, что давал молодой жене «лещей»
Дмитрий Тарасов признался, что сейчас молодая жена больше не "выносит ему мозг", а потому в последние четыре месяца их отношения близки к идеальным.
OAnews вчера в 19:11
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти
По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
Известия 03:45
Футбол
Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу
Между Европой и Зенитом выберу Европу, сказал полузащитник для Sport24.ru.
Советский спорт вчера в 13:26
Политика
Макрон констатировал у НАТО «смерть мозга»
Президент Франции резко раскритиковал НАТО.
Взгляд.ру 03:12
Кино
Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»
Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
РИА Новости вчера в 13:02
Политика
«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия для заключения контракта с Киевом по транзиту газа через Украину.
Piter.tv 06 ноября в 09:58
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза
Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
Гаджеты
Смартфон Samsung W20 5G с гибким экраном представят 19 ноября
Компания Samsung готовит к выпуску свой второй складной смартфон под названием Samsung W20 5G.
MobiDevices 03:33
Футбол
«Гент» победил «Вольфсбург», «Александрия» и «Сент-Этьен» сыграли вничью
«Гент» с восемью очками лидирует в турнирной таблице. Далее идут «Вольфсбург» (5), «Сент-Этьен» (3) и «Александрия» (3).
Sport24.ru вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Происшествия
Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег
Тайга.инфо 05 ноября в 00:10