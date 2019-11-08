Армия и оружие

REGNUMREGNUMГлава ЛНР назвал невозможным отвод сил при вводе нацгвардии в Золотое

Глава ЛНР Леонид Пасечник отреагировал на высказывание временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора о том, что в зону разведения войск в районе Золотого Киев может ввести сотрудников полиции и нацгвардии.
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Глава ЛНР: появление полиции Украины в Золотом может помешать отводу сил

News.ru03:59

Глава ЛНР: республиканские силовики будут введены в демилитарированную зону, если там появятся киевские полицейские

Новостной фронт02:28

Глава ЛНР ответил на идею ввести полицию Украины в Золотое

Аргументы и Факты02:13

В ЛНР готовы к ответу при появлении украинской полиции в зоне отвода сил

РИА Новости02:16

Глава ЛНР назвал невозможным отвод сил при вводе нацгвардии в Золотое

REGNUM02:19

В ЛНР назвали невозможным отвод сил при вводе нацгвардии в Золотое

Известия01:45

Глава ЛНР заявил, что появление в Золотом полиции Украины сделает невозможным отвод сил

ТАСС01:02
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РИА Новости вчера в 16:32
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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Роскачество совместно с ICRT (International Consumer Research Testing) представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов.
Известия 00:36
Общество

Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Происшествия

В Бишкеке в кафе произошли три взрыва

В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Происшествия

ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

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Армия и оружие

В США заявили, что Россия готовит к развёртыванию «подлодки судного дня»

Life.ru вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
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Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти

Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов признался, что давал молодой жене «лещей»

Дмитрий Тарасов признался, что сейчас молодая жена больше не "выносит ему мозг", а потому в последние четыре месяца их отношения близки к идеальным.
OAnews вчера в 19:11
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В Нижнем Новгороде таксиста заподозрили в избиении пассажира до смерти

По данным РЕН ТВ, конфликт произошел из-за того, что пассажир не заплатил за поездку, после чего таксист вызвал на помощь коллег.
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Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу

Между Европой и Зенитом выберу Европу, сказал полузащитник для Sport24.ru.
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Президент Франции резко раскритиковал НАТО.
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Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
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«Газпром» назвал условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия для заключения контракта с Киевом по транзиту газа через Украину.
Piter.tv 06 ноября в 09:58
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Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
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Илон Маск назвал сроки создания колонии на Марсе

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Смартфон Samsung W20 5G с гибким экраном представят 19 ноября

Компания Samsung готовит к выпуску свой второй складной смартфон под названием Samsung W20 5G.
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«Гент» победил «Вольфсбург», «Александрия» и «Сент-Этьен» сыграли вничью

«Гент» с восемью очками лидирует в турнирной таблице. Далее идут «Вольфсбург» (5), «Сент-Этьен» (3) и «Александрия» (3).
Sport24.ru вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
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Второклассницу унизили на чаепитии в новосибирской школе из-за денег

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