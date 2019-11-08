Политика
RuNews24.ruГлавы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств». «Если украинские исполнители реализуют описанный мистером Тейлором сценарий, то разведение на новых участках будет остановлено», — добавил он.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:15, Вашингтон
Происшествия
Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог
Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.
Известия 09:12
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом
Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Армия и оружие
В Киеве заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского
Украина готова начать разведение сил и средств в районе Петровского в пятницу, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.
Парламентская газета 03:17
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Китайская компания Haval объявила о старте продаж нового купе-кроссовера F7x и озвучила стоимость его модификаций.
Уфимские Заметки 09:59
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Политика
Госдеп США может убрать пост спецпредставителя по Украине
Отмечается, что упразднение этой должности будет отображать тот факт, что расследование по импичменту президента США повлияло на политику страны в отношении Украины.
Газета.Ru 09:37
Общество
В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой
В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
RT на русском 09:11
Здоровье
Шесть опасных для пожилых людей лекарств назвал американский врач
Evo-rus.com вчера в 06:00
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Кардиологи рассказали о влиянии смены погоды на сердце
Минздрав Московской области 8 ноября предоставил «Известиям» рекомендации по минимизации влияния погоды на здоровье.
Известия 08:35
Политика
Дональда Трампа оштрафовали на 2 млн долларов
Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа выплатить нескольким некоммерческим организациям компенсацию в размере двух миллионов долларов за то, что он использовал благотворительный фонд Trump Foundation для продвижения собственных политических и деловых интересов.
ТК Звезда 01:25
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Общество
Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Lenta.ru 07:42
Шоу-бизнес
Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
Рамблер 05:57
Политика
Госдеп: Луценко обещал отомстить экс-послу США в Киеве
Заместитель помощника государственного секретаря Соединённых Штатов Джордж Кент во время слушаний перед Конгрессом заявил, что экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко клялся отомстить бывшему послу США в Киеве Мэри Йованович.
News.ru 10:11
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Хоккей
Александр Овечкин стал 39-м по очкам в НХЛ
Bookmaker-ratings.ru 00:28
Происшествия
Министр строительства Ставрополья арестован
В ведомстве пояснили, что на основании решения суда министра арестовали на период расследования уголовного дела.
Это Кавказ 09:06
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз
Валерия Гай Германика стала многодетной мамой: ее третий малыш появился на свет накануне.
7Дней.ру вчера в 03:00
Политика
Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Политика
Украина отказалась выполнить главное условие России по газу
Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
Происшествия
При взрывах в Бишкеке один человек погиб и 15 пострадали
В результате взрывов в кафе в центре киргизской столицы погиб один человек, ещё 15 пострадали.
RT на русском 04:35