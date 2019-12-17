Политика

REGNUMREGNUMГлава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
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Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции

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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 04:28, Ашберн
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