Политика
RT на русскомГлава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
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Происшествия
Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову
Арест солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, продлен на четыре месяца.
Политика
В «Единой России» пообещали изучить убийство с участием депутата
Комиссия генерального совета «Единой России» пообещала на текущей неделе изучить ситуацию с задержанием депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве.
Интернет
Названы худшие пароли пользователей в 2019 году
Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
Общество
Путин отменил в России банковский роуминг
Глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России отменяются комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Фигурное катание
Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
Авто
Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura
Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Происшествия
Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда
Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Общество
Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии
Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Общество
Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Происшествия
В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия
Армия и оружие
Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания
Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
Авто
Составлен «портрет» трехлетнего автомобиля на рынке России
Происшествия
В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик
Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Музыка
Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова
Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Футбол
Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Кино
Бронзит: Удивлен, что попал в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Хоккей
Брагин: со мной невозможно не сработаться, проблем с новыми тренерами нет
Никаких проблем нет, всё идёт по плану. Со мной невозможно не сработаться.
Политика
В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
Авто
Самый восточный салон Toyota обрел новый дом
Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
Происшествия
У стен Рады произошли столкновения митингующих с полицией
Во время митинга против открытия рынка земли, в правительственном квартале Киева начались стычки между полицией и протестующими, сообщило 17 декабря издание Strana.ua.
Политика
В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»
"Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.
Армия и оружие
Киевские каратели бьются в истерике – Украина беспомощно наблюдает, как Россия занимает Черное море
Россия строит газопроводы в акватории Черного моря и всячески усиливает флот.
Спорт
Закарин думал о смене гражданства из-за санкций WADA
Фото: eurosport.ru Известный российский велогонщик Ильнур Закарин прокомментировал отстранение России от участия в крупных мировых турнирах на четыре года, информирует Сусlіпд Nеws.
Происшествия
СМИ сообщили о 40 причастных к убийству главы центра «Э» по Ингушетии
Как отмечается, 11 из подозреваемых уже задержаны и арестованы. 11-ый фигурант был задержан в ночь на 16 декабря.