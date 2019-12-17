Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции

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