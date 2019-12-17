Политика

RT на русскомRT на русскомГлава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Глава ЛНР обвинил Зеленского в подмене сути Минских соглашений

РЕН ТВ03:56

Киев в роли жулика: делать вид, что следуешь соглашениям, нарушая их

REGNUM04:11

Глава ЛНР: проект Зеленского об изменениях в конституцию отдаляет Киев от мира в Донбассе

ТАСС01:11

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции

RT на русском01:40

Глава ЛНР раскритиковал децентрализацию Украины

Московский Комсомолец01:18

Украину обвинили в подмене смысла минских соглашений

Lenta.ru01:57

В ЛНР прокомментировали проект поправок в конституцию Украины

РИА Новостивчера в 15:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 05:58, Ашберн
Происшествия

Адвокат сообщил о продлении на четыре месяца ареста Шамсутдинову

Арест солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, устроившему стрельбу в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, продлен на четыре месяца.
Известия вчера в 04:11
Политика

В «Единой России» пообещали изучить убийство с участием депутата

Комиссия генерального совета «Единой России» пообещала на текущей неделе изучить ситуацию с задержанием депутата гордумы Переславля-Залесского Владимира Корнилова, которого подозревают в убийстве.
Lenta.ru 05:45
Интернет

Названы худшие пароли пользователей в 2019 году

Менеджер паролей NordPass назвал самые неудачные комбинации, которые использовались в этом году для защиты личных аккаунтов в сети.
Национальная служба новостей 15 декабря в 12:00
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
Общество

Путин отменил в России банковский роуминг

Глава РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России отменяются комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Expert.ru вчера в 09:01
Фигурное катание

Загитова стала гостьей программы «Вечерний Ургант»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».
RT на русском вчера в 12:49
Авто

Hyundai продемонстрировал новый доступный седан Aura

Новый седан Hyundai Aura, призванный стать уменьшенной и удешевленной версией бестселлера Solaris, показали на официальных дизайн-скетчах.
Автоновости дня вчера в 09:08
Происшествия

Оперативник из Татарстана арестован за использование рабского труда

Полицейский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и использовании рабского труда.
Первое антикоррупционное СМИ 05:37
Общество

Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии

Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.
Discover24 15 декабря в 06:01
Политика

«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

В Ленобласти завели новое дело после обыска у семьи с арсеналом оружия

РИА Новости вчера в 17:12
Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 03:46
Армия и оружие

Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания

Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.
Вести.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей — Никиты и дочери Анны, а также о своем отношении к неполным семьям, сообщает "КП".
РИА Новости 03:32
Авто

Составлен «портрет» трехлетнего автомобиля на рынке России

МИР 24 14 декабря в 11:59
Происшествия

В Астраханской области сел на грунт дальний бомбардировщик

Экипаж отвел машину в сторону от ближайшего населенного пункта и посадил ее на грунт, сообщает агентство ТАСС.
Вести.Ru 05:26
Музыка

Дробыш матом ответил Мазаеву на критику концерта Носкова

Композитор и продюсер Виктор Дробыш не сдержал эмоций, комментируя слова лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева о том, что выступление перенесшего инсульт Николая Носкова стало «жалким зрелищем».
Культуромания 05:12
Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Чемпионат 04:35
Кино

Бронзит: Удивлен, что попал в шорт-лист премии «Оскар»

Российская газета 04:54
Общество

Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия 15 декабря в 15:32
Политика

Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Российская газета 04:08
Хоккей

Брагин: со мной невозможно не сработаться, проблем с новыми тренерами нет

Никаких проблем нет, всё идёт по плану. Со мной невозможно не сработаться.
Чемпионат 05:16
Политика

В Кремле надеются на изменение в Киеве отношения к российским СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 04:39
Авто

Самый восточный салон Toyota обрел новый дом

Новый салон стал 113 дилерским центром Toyota в России.
АвтоБизнесРевю вчера в 09:49
Происшествия

У стен Рады произошли столкновения митингующих с полицией

Во время митинга против открытия рынка земли, в правительственном квартале Киева начались стычки между полицией и протестующими, сообщило 17 декабря издание Strana.ua.
REGNUM 05:27
Политика

В Минэнерго оценили переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза»

"Газпром" и "Нафтогаз" ведут интенсивный диалог по заключению нового газового контракта, заявил журналистам замминистра энергетики России Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.
РИА Новости 05:22
Армия и оружие

Киевские каратели бьются в истерике – Украина беспомощно наблюдает, как Россия занимает Черное море

Россия строит газопроводы в акватории Черного моря и всячески усиливает флот.
Новостной фронт 05:48
Спорт

Закарин думал о смене гражданства из-за санкций WADA

Фото: eurosport.ru Известный российский велогонщик Ильнур Закарин прокомментировал отстранение России от участия в крупных мировых турнирах на четыре года, информирует Сусlіпд Nеws.
ProstoProSport 03:39
Происшествия

СМИ сообщили о 40 причастных к убийству главы центра «Э» по Ингушетии

Как отмечается, 11 из подозреваемых уже задержаны и арестованы. 11-ый фигурант был задержан в ночь на 16 декабря.
Газета.Ru 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное