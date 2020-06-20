Политика
ИзвестияГлава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что, в случае если украинские военные не прекратят обстрелы, он вернет режим полной боевой готовности. Текст заявления опубликован в соцсетях 19 июня.
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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости02:33
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"Владимир Александрович, мы оба с Вами знаем..." - глава ЛНР Пасечник напрямую обратился к Зеленскому
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