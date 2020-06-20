Политика
Lenta.ruГлава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
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Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир.
с чего всё началось
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости02:33
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