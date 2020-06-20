Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 348

Происшествия Полиция возбудила дело в связи с перекрытием фанатами дороги у стадиона «Открытие Арена» Московская полиция возбудила дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и поджогов файеров футбольными фанатами около стадиона "Открытие Арена" на северо-западе города в пятницу.

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 6,3K

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 25

Политика Президент Туркмении не приедет на парад Победы Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана. 336

Политика МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире. 1,2K

Здоровье Названы пять симптомов рака кишечника Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле. 34

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 788

Общество В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 92

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1K

Происшествия В Алтайском крае умерли три пациента с коронавирусом Трое зараженных коронавирусом пациентов скончались в Алтайском крае за сутки, число летальных исходов достигло 52, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19. 379

Общество Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу Американская компания Johnson & Johnson перестанет продавать крема, высветляющие кожу, в Азии и на Ближнем Востоке, пишет издание The New York Times.

Технологии Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store. 230

Здоровье В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 254 человек В Свердловской области продолжается рост числа заболевших COVID-19. За сутки коронавирус подтвердился у 254 пациентов.

Общество В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров В последний день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты пикеты прошли в Минске, Гомеле, Могилеве и других городах. 67