Политика

Lenta.ruLenta.ruГлава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
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Леонид Пасечник
Владимир Александрович, теперь мы оба с вами знаем, что вы в состоянии прекратить обстрелы, предотвратить гибель простых людей, детей, пенсионеров и тем самым выполнить ваше главное предвыборное обещание — принести Украине и республикам Донбасса мир.
— Леонид ПасечникРБК 03:33
с чего всё началось

Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы. Текст заявления есть в распоряжении РИА Новости.
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