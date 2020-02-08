Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.

Глава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5

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