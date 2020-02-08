Армия и оружие
ИнтерфаксГлава ЛНР возложил на Зеленского ответственность за обстрел Золотого-5
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что украинские военные накануне обстреляли из артиллерии населенный пункт Золотое-5 по приказу президента Владимира Зеленского.
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Удары ВСУ по армии ЛНР: подробности гибели бойцов и опасные перспективы на фронте
Rusvesna.suвчера в 17:15
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Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Смартфон Motorola Razr 2019 сломался после 27 000 сгибаний
После 27 000 циклов открытия и закрытия на дисплее гаджета появилось сообщение об ошибке, но после перезагрузки смартфон снова заработал корректно.
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Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин
Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
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Юлий Гусман назвал размер своей пенсии
Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
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Nation News писало: продюсер Иосиф Пригожин и муж певицы Валерии, рассказал подписчикам, как он поругался с женой из-за напольных весов.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Экономика
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Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
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В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом
Армия и оружие
Иран заявил о нанесении серьезного урона базам США ракетными ударами
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Кино
Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы
Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
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В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы
Ночь на 6 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы.
Футбол
Жано Ананидзе: «При Кононове понял, что это уже не тот „Спартак“»
Жано отметил, что ещё при Кононове понял, что его карьера в "Спартаке" подошла к концу.
Общество
В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков
Наполнение водохранилищ Крыма продолжается, однако крымчанам стоит бережно относиться к водным ресурсам, заявил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Общество
СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»
Хоккей
Андрей Василевский обновил рекорд в «Тампе» среди вратарей клуба
Российский голкипер Андрей Василевский обновил рекорд "Тампы" среди вратарей по продолжительности серии матчей НХЛ, в которых команда набирала очки, сообщается на сайте лиги.
Происшествия
Путин разрешил задержанным звонки любым родственникам
Президент подписал закон, который добавляет родственников в круг тех, кому задержанный полицией может позвонить и сообщить о факте задержания и своем месте нахождения.
Общество
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
Авто
Volkswagen Passat заменят электрокаром
Общество
Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны по случаю празднования 75-летия Победы.
Политика
Канада подала к Ирану иск на $1 млрд за сбитый украинский самолет
Канадские юристы подали коллективный иск против властей Ирана, потребовав выплатить как минимум 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов США) за погибших пассажиров украинского самолета, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) 8 января.
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Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании американских спутников
Как пишет издание, недавно Россия запустила небольшой спутник, который "наблюдает за американским разведывательным аппаратом".
Общество
Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом
Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
Общество
Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию
Популярный у IT-сообщества ресурс «Хабрахабр» сменил прописку.
Общество
Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары
У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.