Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Девятнадцатого мая Пасечник после активных обстрелов гражданской инфраструктуры ЛНР пообещал Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае, если украинские силовики не прекратят свои действия. Народную милиция ЛНР, подразделения МВД и медучреждения республики перевели на усиленный режим.
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с чего всё началось

Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности в республике, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
РИА Новости00:48

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Глава ЛНР призвал Зеленского прекратить обстрелы республики

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Остановитесь: глава ЛНР обратился к Зеленскому

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Глава ЛНР выступил с обращением к президенту Украины

Московский Комсомолец01:34

Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь

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Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

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ИА Новороссиявчера в 16:54

"Владимир Александрович, мы оба с Вами знаем..." - глава ЛНР Пасечник напрямую обратился к Зеленскому

Российский Диалогвчера в 14:38
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Общество

С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного

Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о причинах развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли в разговоре с журналистами сообщила, почему развелась с артистом Брэдом Питтом.
News.ru 01:27
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Статья Путина о Второй мировой войне напечатана более 105 тысяч раз

iReactor вчера в 04:22
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Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
Вести.Ru вчера в 06:30
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Общество

Китай передал ВОЗ данные генома коронавируса с рынка в Пекине

Коммерсантъ вчера в 00:27
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Политика

Трамп упрекнул полицию в бездействии из-за сноса памятника в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп упрекнул в невыполнении своих обязанностей полицейских Вашингтона, которые, по его словам, просто "смотрели", как протестующие сносят и поджигают памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку.
РИА Новости 02:03
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Как оказалось, вначале их отношения складывались не самым гладким образом.
Paparazzi.ru вчера в 02:43
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Происшествия

Адвокат Ефремова проведет «жесткий» разговор с артистом

Адвокат попавшего в смертельную аварию в Москве актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев намерен провести непростую беседу с подзащитным на тему денег и помощи семье погибшего в ДТП Сергея Захарова.
Газета.Ru 01:29
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Общество

Казахстан возобновляет авиарейсы в ряд стран

Казахстан с 20 июня возобновляет авиасообщение с Турцией, Южной Кореей, Китаем, Грузией, Японией и Таиландом.
RT на русском 00:44
Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
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Общество

Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем

Объединение Еврейской автономной области (ЕАО) с Хабаровским краем может привести к тому, что регион утратит «национальную изюминку».
РБК вчера в 23:17
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Общество

Кадыров поддержал чеченцев после столкновений в Дижоне

Коммерсантъ вчера в 17:32
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Общество

В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод

Пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ) сообщила об обнаружении в Крымских горах больших запасов подземных пресных вод.
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Пожар в ангаре завода на севере Москвы локализован

Пожар в ангаре цементного завода на севере Москвы локализован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:56
Политика

МИД Литвы выразил протест России из-за пакта Молотова-Риббентропа

МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18 июня в 15:24
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Политика

Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию

Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 18 июня в 05:55
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Общество

Число больных коронавирусом в Кузбассе превысило 1,2 тысячи

Рекорд по количеству заболевших COVID-19 в Кузбассе был отмечен по данным на утро 12 июня, тогда число новых случаев заражения за сутки достигло 68.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 02:31
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Общество

В Оренбургской области с 20 июня откроются летние кафе

В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе.
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня

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РБК 01:55
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Тестирование на антитела к SARS-CoV-2 предложат включить в диспансеризацию

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REGNUM вчера в 22:29
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Общество

В Саратовской области выявили 125 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Саратов, 17 июня 2020, 09:15 — REGNUM В Саратовской области 17 июня выявили 125 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 17 июня в 02:15
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Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
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Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Военная техника РФ подверглась очередной провокации со стороны американских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики.
Территория новостей 01:50
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU 18 июня в 23:52
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Общество

Жителей Красноярского края пригласили на бесплатные тесты на антитела

Красноярск, 20 июня 2020, 08:50 — REGNUM Роспотребнадзор приглашает жителей Красноярского края участвовать в федеральном исследовании популяции иммунитета — бесплатно сдать тест на антитела к новой коронавирусной инфекции.
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Футбол

«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании

Футболисты "Севильи" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.
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Политика

Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова

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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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