Политика
РИА НовостиГлава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Девятнадцатого мая Пасечник после активных обстрелов гражданской инфраструктуры ЛНР пообещал Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае, если украинские силовики не прекратят свои действия. Народную милиция ЛНР, подразделения МВД и медучреждения республики перевели на усиленный режим.
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с чего всё началось
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности в республике, если украинские силовики не прекратят обстрелы.РИА Новости00:48
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"Владимир Александрович, мы оба с Вами знаем..." - глава ЛНР Пасечник напрямую обратился к Зеленскому
Российский Диалогвчера в 14:38
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Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
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Банк России снизил ключевую ставку впервые до 4,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку сразу с 5,5% до 4,5%, сообщается в заявлении регулятора.
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Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Общество
Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
Объединение Еврейской автономной области (ЕАО) с Хабаровским краем может привести к тому, что регион утратит «национальную изюминку».
РБК вчера в 23:17
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Кадыров поддержал чеченцев после столкновений в Дижоне
Коммерсантъ вчера в 17:32
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В Крыму обнаружены крупные запасы подземных пресных вод
Пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ) сообщила об обнаружении в Крымских горах больших запасов подземных пресных вод.
RT на русском вчера в 09:30
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Пожар в ангаре завода на севере Москвы локализован
Пожар в ангаре цементного завода на севере Москвы локализован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:56
Политика
МИД Литвы выразил протест России из-за пакта Молотова-Риббентропа
МИД Литвы вызвал советника-посланника посольства России из-за внесенного в Госдуму законопроекта об аннулировании осуждения пакта Молотова-Риббентропа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18 июня в 15:24
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Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию
Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
Экономика
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Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 18 июня в 05:55
Общество
Число больных коронавирусом в Кузбассе превысило 1,2 тысячи
Рекорд по количеству заболевших COVID-19 в Кузбассе был отмечен по данным на утро 12 июня, тогда число новых случаев заражения за сутки достигло 68.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 02:31
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В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе.
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Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Здоровье
Тестирование на антитела к SARS-CoV-2 предложат включить в диспансеризацию
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Общество
В Саратовской области выявили 125 новых случаев заражения SARS-CoV-2
Саратов, 17 июня 2020, 09:15 — REGNUM В Саратовской области 17 июня выявили 125 новых положительных тестов на коронавирус.
REGNUM 17 июня в 02:15
Общество
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Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
Армия и оружие
Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии
Военная техника РФ подверглась очередной провокации со стороны американских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики.
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Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Примадонна отечественной эстрады поздравила своего супруга Максима Галкина с днем рождения.
VSE42.RU 18 июня в 23:52
Общество
Жителей Красноярского края пригласили на бесплатные тесты на антитела
Красноярск, 20 июня 2020, 08:50 — REGNUM Роспотребнадзор приглашает жителей Красноярского края участвовать в федеральном исследовании популяции иммунитета — бесплатно сдать тест на антитела к новой коронавирусной инфекции.
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Болтон сообщил о негативном отношении Трампа к Макрону
Вашингтон, 20 июня 2020, 08:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в личных беседах опускался до оскорбительных высказываний в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, написал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
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«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании
Футболисты "Севильи" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.
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Смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию оболочки MIUI 12.0.1
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UfaTime.ru вчера в 17:11
Политика
Путин учредил медаль Луки Крымского и орден Пирогова
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении новых государственных наград: ордена имени Пирогова и медали Луки Крымского.
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