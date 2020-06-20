Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности в республике, если украинские силовики не прекратят обстрелы.

с чего всё началось

Девятнадцатого мая Пасечник после активных обстрелов гражданской инфраструктуры ЛНР пообещал Зеленскому "отодвинуть линию соприкосновения" в случае, если украинские силовики не прекратят свои действия. Народную милиция ЛНР, подразделения МВД и медучреждения республики перевели на усиленный режим.

Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому

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