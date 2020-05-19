Политика
Новостной фронтГлава ЛНР заявил о готовности «отодвинуть линию фронта»
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что республика готова отодвинуть линию соприкосновения с Украиной. Об этом он заявил в своем экстренном обращении. Пасечник напомнил о нескончаемом терроре украинских боевиков и привел последние вопиющие случаи нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.
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с чего всё началось
Вечером 19 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник опубликовал видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.Евразия Daily00:02
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Глава ЛНР пригрозил «отодвинуть» линию соприкосновения в случае обстрелов
ИА Красная Веснавчера в 18:30
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Общество
Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая
Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru 18 мая в 03:50
Общество
Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов
В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
Происшествия
В Брянске задержали высокопоставленного следователя за взятку в 5 млн
Передача следующей части взятки происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов и 17 октября 2019 года начальник следственного отдела был задержан с поличным в здании УМВД России по Брянской области при попытке получить от обвиняемого ещё 1,105 млн рублей.
REGNUM 05:35
Здоровье
В Костромской области выявлено 500 случаев коронавируса
3 человека заболели в Красном-на-Волге, по 2 зараженных в Буе и Костроме и 1 случай зафиксирован в Нее.
ГТРК Кострома вчера в 02:11
Общество
Сразу 19 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Карелии
За последние сутки в Карелии подтверждены сразу 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Петрозаводск говорит 01:34
Политика
Зеленский назвал Украину бедной страной
Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «серьезной, но бедной».
Lenta.ru 05:59
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Общество
В Липецкой области выявили 79 новых случаев коронавируса за сутки
Как сообщили 20 мая в областном оперштабе за сутки у 79 человек подтвердился коронавирус.
Kursk.com 03:18
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Политика
Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
Газета.Ru 05:57
Общество
В России впервые число излеченных превысило число новых заболевших
В России 20 мая впервые сложилась ситуация, когда за сутки новых заражений было меньше, чем выписанных больных.
Городовой 05:17
Экономика
В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз
Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
РИА Новости 04:21
Общество
Где в Самарской области нашли коронавирус за сутки
Региональный оперативный штаб опубликовал данные статистики по заболевшим коронавирусом в Самарской области за сутки.
ГТРК Самара 18 мая в 05:23
Происшествия
Вертолет Ми-8 из Тверской области потерпел крушение в Подмосковье
Трагедия произошла вечером во вторник, 19 мая. Под Клином во время жесткой посадки экипаж вертолета, состоящий из трех человек, погиб.
ГТРК Тверь 02:29
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома
Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
Культура
Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним
Piter.tv вчера в 07:40
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Наука
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
Происшествия
В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой
В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин
Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском.
Российская газета вчера в 09:07
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ вчера в 03:38
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 18 мая в 19:02
Здоровье
В некоторых городах Ростовской области могут ввести отдельный карантин
В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
Бизнес-газета 05:45
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:04
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44