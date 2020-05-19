Политика

Новостной фронтНовостной фронтГлава ЛНР заявил о готовности «отодвинуть линию фронта»

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что республика готова отодвинуть линию соприкосновения с Украиной. Об этом он заявил в своем экстренном обращении. Пасечник напомнил о нескончаемом терроре украинских боевиков и привел последние вопиющие случаи нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.
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с чего всё началось
Вечером 19 мая глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник опубликовал видеообращение
 к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом прекратить обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.
Евразия Daily00:02

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Что скрывает боевой выпад Луганска

Новостной фронт05:58

Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность

REGNUMвчера в 15:45

Войска в боевой готовности: В ЛНР выдвинули ультиматум Зеленскому

Царьградвчера в 16:58

ЛНР пригрозила отодвинуть линию соприкосновения из-за обстрелов

Ридусвчера в 16:34

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Глава ЛНР пригрозил Зеленскому разморозить конфликт

Аргументы неделивчера в 16:04

Глава ЛНР пригрозил «отодвинуть» линию соприкосновения в случае обстрелов

ИА Красная Веснавчера в 18:30
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Общество

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая

Где в Тульской области зафиксирован коронавирус: карта на 18 мая Наибольшее количество зараженных COVID-19 в Туле, Новомосковске, Алексине и Щекино.
MySLO.ru 18 мая в 03:50
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Общество

Голикова: к снятию ограничений могут приступить 17 регионов

В 17 регионах коэффициент распространения коронавируса позволяет приступить к снятию ограничений, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 04:55
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Происшествия

В Брянске задержали высокопоставленного следователя за взятку в 5 млн

Передача следующей части взятки происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов и 17 октября 2019 года начальник следственного отдела был задержан с поличным в здании УМВД России по Брянской области при попытке получить от обвиняемого ещё 1,105 млн рублей.
REGNUM 05:35
7
Здоровье

В Костромской области выявлено 500 случаев коронавируса

3 человека заболели в Красном-на-Волге, по 2 зараженных в Буе и Костроме и 1 случай зафиксирован в Нее.
ГТРК Кострома вчера в 02:11
80
Общество

Сразу 19 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Карелии

За последние сутки в Карелии подтверждены сразу 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Петрозаводск говорит 01:34
2
Политика

Зеленский назвал Украину бедной страной

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «серьезной, но бедной».
Lenta.ru 05:59
Общество

Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм

К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
3,9K
Общество

В Липецкой области выявили 79 новых случаев коронавируса за сутки

Как сообщили 20 мая в областном оперштабе за сутки у 79 человек подтвердился коронавирус.
Kursk.com 03:18
6
Шоу-бизнес

Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе

Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
3
Политика

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании

Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг.
Газета.Ru 05:57
17
Общество

В России впервые число излеченных превысило число новых заболевших

В России 20 мая впервые сложилась ситуация, когда за сутки новых заражений было меньше, чем выписанных больных.
Городовой 05:17
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Шоу-бизнес

Коммунальщики отсудили у Прилучного 80 тысяч рублей

Газета.Ru 03:33
Экономика

В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз

Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат".
РИА Новости 04:21
2
Общество

Где в Самарской области нашли коронавирус за сутки

Региональный оперативный штаб опубликовал данные статистики по заболевшим коронавирусом в Самарской области за сутки.
ГТРК Самара 18 мая в 05:23
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Происшествия

Вертолет Ми-8 из Тверской области потерпел крушение в Подмосковье

Трагедия произошла вечером во вторник, 19 мая. Под Клином во время жесткой посадки экипаж вертолета, состоящий из трех человек, погиб.
ГТРК Тверь 02:29
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото из роддома

Телеведущая сделала подборку архивных снимков в честь дня рождения.
Городовой вчера в 07:32
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Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM 18 мая в 23:20
1,1K
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал помочь с лечением отца Хабиба

МИР 24 05:01
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Культура

Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним

Piter.tv вчера в 07:40
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Здоровье

Назван новый эпицентр пандемии коронавируса

Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
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Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
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Наука

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости вчера в 05:35
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Происшествия

В Татарстане женщина задушила восьмилетнего сына и покончила с собой

В Альметьевске обнаружены тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери, пишет СУ СКР по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 16:14
6
Общество

В России могут смягчить пенсионное законодательство

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
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Происшествия

Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин

Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском.
Российская газета вчера в 09:07
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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Коммерсантъ вчера в 03:38
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Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 18 мая в 19:02
297
Здоровье

В некоторых городах Ростовской области могут ввести отдельный карантин

В Ростовской области власти рассмотрят возможность отмены режима самоизоляции в отдельных муниципалитетах.
Бизнес-газета 05:45
26
Общество

Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 06:04
2
Общество

В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях

Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
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