с чего всё началось

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что республика готова отодвинуть линию соприкосновения с Украиной. Об этом он заявил в своем экстренном обращении. Пасечник напомнил о нескончаемом терроре украинских боевиков и привел последние вопиющие случаи нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Происшествия В Брянске задержали высокопоставленного следователя за взятку в 5 млн Передача следующей части взятки происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов и 17 октября 2019 года начальник следственного отдела был задержан с поличным в здании УМВД России по Брянской области при попытке получить от обвиняемого ещё 1,105 млн рублей. 7

Здоровье В Костромской области выявлено 500 случаев коронавируса 3 человека заболели в Красном-на-Волге, по 2 зараженных в Буе и Костроме и 1 случай зафиксирован в Нее. 80

Политика Зеленский назвал Украину бедной страной Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «серьезной, но бедной».

Общество Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник. 3,9K

Шоу-бизнес Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой. 3

Политика Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании Совет Федерации одобрил на заседании 20 мая закон, разрешающий гражданам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно и осуществлять сбор подписей избирателей с использованием портала Госуслуг. 17

Экономика В России в апреле число выданных автокредитов упало в пять раз Количество купленных в кредит автомобилей в РФ в апреле составило 17,5 тысячи, что в 5,3 раза меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из совместного пресс-релиза Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства "Автостат". 2

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 1,1K

Происшествия В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница «Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС. 98

Наука Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19. 761

Общество В России могут смягчить пенсионное законодательство По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. 1K

Происшествия Нижегородский СК завел дело из-за выброшенных в лесу вакцин Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском. 56

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 297