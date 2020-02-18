с чего всё началось

Призываю ОБСЕ и страны-гаранты Минских соглашений оказать влияние на украинскую сторону.

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что недавнее обострение ситуации в Донбассе стало результатом того, что украинские военные попытались совершить диверсию. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

Политика В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.

Общество Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала Уже почти три года Дмитрий Шепелев ведет одно из самых рейтинговых телешоу в прайм-тайм «На самом деле» на Первом канале, в котором на собственном примере старается показать героям шоу, пришедшим в студию, как важно открыто обсуждать проблемы и говорить правду.

Общество Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Авто «АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков Согласно представленным изображениям, отечественный автопроизводитель запатентовал новые двухцветные легкосплавные колесные диски с креплениями на пять болтов и аэродинамическим дизайном.

Происшествия Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Общество В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».

Экономика Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.

Политика Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети» Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.