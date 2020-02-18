Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомГлава ЛНР заявил о попытке ВСУ совершить диверсию

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что недавнее обострение ситуации в Донбассе стало результатом того, что украинские военные попытались совершить диверсию. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
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Леонид Пасечник
Призываю ОБСЕ и страны-гаранты Минских соглашений оказать влияние на украинскую сторону.
— Леонид ПасечникРоссийский Диалог 07:26
с чего всё началось
В ЛНР в свою очередь сообщали
, что с утра 18 февраля украинские военные вели огонь по территории республики из крупнокалиберной артиллерии и минометов.
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