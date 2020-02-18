Армия и оружие
RT на русскомГлава ЛНР заявил о попытке ВСУ совершить диверсию
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что недавнее обострение ситуации в Донбассе стало результатом того, что украинские военные попытались совершить диверсию. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
Читать в источнике
Оценить
Призываю ОБСЕ и страны-гаранты Минских соглашений оказать влияние на украинскую сторону.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика
В Конституции предложили закрепить неприкосновенность экс-президентов
Председатель Союза женщин России, член рабочей группы по изменениям в Конституции Екатерина Лахова предложила закрепить в основном законе принцип неприкосновенности экс-президентов РФ.
Происшествия
ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
Общество
Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона
Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Шоу-бизнес
Иван Ургант пошутил про слова своего отца о пенсии
Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над словами своего отца Андрея Урганта про пенсию.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала
Уже почти три года Дмитрий Шепелев ведет одно из самых рейтинговых телешоу в прайм-тайм «На самом деле» на Первом канале, в котором на собственном примере старается показать героям шоу, пришедшим в студию, как важно открыто обсуждать проблемы и говорить правду.
Космос
В США рассекретили доклад о поиске внеземной жизни
В США рассекретили доклад, в котором содержатся данные о поисках признаков существования внеземной жизни.
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Авто
«АвтоВАЗ» запатентовал новый дизайн колесных дисков
Согласно представленным изображениям, отечественный автопроизводитель запатентовал новые двухцветные легкосплавные колесные диски с креплениями на пять болтов и аэродинамическим дизайном.
Политика
СМИ узнали о связях подозреваемого в убийстве чеченца в Берлине с ФСБ
Подозреваемый немецкой прокуратурой в убийстве в Берлине чеченского террориста Зелимхана Хангошвили, арестованный полицией Вадим Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ РФ.
Происшествия
Интерпол отказался разыскивать журналиста «Росбалта» по запросу России
Интерпол прекратил розыск корреспондента агентства «Росбалт» Александра Шварева, которого российское МВД считает виновным в клевете на миллиардера Алишера Усманова и вымогательстве 2,6 млн руб. у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
Ранее в СМИ появились сообщения, что Диброва экстренно госпитализировали из кинотеатра «Октябрь».
Автоспорт
Стал известен график работы Даниила Квята на тестах в Барселоне
Команда AlphaTauri обнародовала график работы своих гонщиков на первой неделе зимних тестов в Барселоне.
Футбол
Футболист Тарасов подписал контракт с «Рубином»
Общество
Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»
Самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос объявил о создании нового фонда — Bezos Earth Fund — для борьбы с климатическими изменениями.
Гаджеты
Qualcomm представила новый 5G-модем Snapdragon X60
Американский процессорный гигант Qualcomm представил свой очередной 5G-модем Snapdragon X60.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках фигурантов дела об организации террористического сообщества, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
На Украине запретили показывать фильм с Зеленским
Политика
Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции
Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию по крушению MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию об отсутствии зенитно-ракетных комплексов «Бук» в районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе.
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
Шоу-бизнес
Стерлигов и Охлобыстин поспорили из-за слов протоиерея о женщинах
Актер Иван Охлобыстин осудил предпринимателя Германа Стерлигова за критику протоиерея Дмитрия Смирнова, неоднозначно высказавшегося о женщинах.
Экономика
Кудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране.
Фигурное катание