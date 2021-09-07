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Глава ЛУКОЙЛа: цены на нефть выше $100 за баррель приведут к обрушению рынка

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в интервью “Ъ” назвал комфортной как для производителей, так для и потребителей стоимость нефти на уровне $65–75 за баррель.
Коммерсантъ
Президент ЛУКОЙЛа выразил надежду, что параметры соглашения стран ОПЕК, определенные до конца 2022 года, не будут меняться.
РБК
Глава "Лукойла" назвал нефтяную отрасль перегруженной в части налогов.
ТАСС
Сейчас цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent приближается к 73 долларам за баррель.
РИА Новости

С чего всё началось

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов о сделке ОПЕК+, энергопереходе и налогах
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов о сделке ОПЕК +, энергопереходе и налогах Российские нефтяники готовятся наращивать добычу по мере того, как участники соглашения ОПЕК + ослабляют ограничения.
Коммерсантъ18:10

Подробнее о событии

Глава ЛУКОЙЛа: цены на нефть выше $100 за баррель приведут к обрушению рынка
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Президент «ЛУКОЙЛа» не хотел бы снова видеть цены на нефть выше $100/б
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Глава «Лукойла» Алекперов: цена нефти выше ста долларов за баррель может обрушить рынок
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Алекперов: цены на нефть выше $100 за баррель приведут к обрушению рынка нефти
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Глава ЛУКОЙЛа допустил обрушение рынка при нефти по $100 за баррель
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Глава «Лукойла» Алекперов: при высоких ценах на нефть демпфер на топливо начинает «давать сбои»
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Глава ЛУКОЙЛа допустил обрушение рынка нефти при ценах выше $100 за баррель
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