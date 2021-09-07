Умер актер Майкл Уильямс, сыгравший в сериалах «Прослушка» и «Подпольная империя»

Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс, наиболее известный благодаря своим работам в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя", скончался в возрасте 54 лет, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.