Американский актер и танцор Майкл Кеннет Уильямс, наиболее известный благодаря своим работам в сериалах "Прослушка" и "Подпольная империя", скончался в возрасте 54 лет, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание, в рамках которого будет рассматриваться возможность обращения к конгрессу США с просьбой предоставить стране статус главного союзника Вашингтона вне НАТО.
Авиакомпания подала заявление в США вместо суда Филиппин, потому что среди ее кредиторов много иностранных структур, которым удобнее использовать предусмотренную американским законодательством процедуру, отметил источник WSJ.