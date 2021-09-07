Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили,— обрушению рынка.
Существуют такие программы, как выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материального обеспечение, а также по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника, сказал эксперт.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV назвал планы оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых договорились во время встречи президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, "сигналом" для России.
Ранее спускаемый модуль MASCOT не нашел никаких доказательств наличия мелкозернистой пыли, однако валуны на Рюгу очень пористые и способны разрушаться с образованием мелких зерен, которые могут накапливаться и смешиваться с более крупнозернистым реголитом или даже покрывать сами зерна.
Меры по противодействию инфляции в США будут сворачиваться по мере поступления позитивной статистики, но после оценки возникающих рисков, рассказал председатель Совета Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, 2 сентября сообщает пресс-служба Брукингского института.