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Глава ЛУКОЙЛа допустил обрушение рынка при нефти по $100 за баррель

Президент ЛУКОЙЛа выразил надежду, что параметры соглашения стран ОПЕК, определенные до конца 2022 года, не будут меняться.
РБК
На данный момент цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent приближается к 73 долларам за баррель.
ПРАЙМ
В апреле 2020 года, после обвала нефтяных котировок, страны ОПЕК, Россия и другие производители нефти, не входящие в картель, договорились о рекордном сокращении добычи — на 9,7 млн барр. в сутки.
РБК
В итоге за август—декабрь 2021 года добыча вырастет на 2 млн барр., как и планировалось изначально, а к сентябрю 2022 года будет полностью снято ограничение на добычу 5,8 млн барр.
РБК

С чего всё началось

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов о сделке ОПЕК+, энергопереходе и налогах
Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили,— обрушению рынка.
Коммерсантъ18:10

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Президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов: не хотел бы снова видеть цены на нефть выше $100
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Глава «Лукойла» Алекперов: рост цен на нефть выше $100 за баррель может «обрушить» рынок
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Глава ЛУКОЙЛа допустил обрушение рынка при нефти по $100 за баррель
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Президент «ЛУКОЙЛа» не хотел бы снова видеть цены на нефть выше $100/б
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