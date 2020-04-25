В 2020 году, по словам главы ЛУКОЙЛа, продавцы заплатят 700 млрд руб. дополнительных налогов в адрес государства. Алекперов назвал стабильными текущие цены на бензин в России.

Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

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