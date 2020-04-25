Энергетика

РБКРБКГлава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

В 2020 году, по словам главы ЛУКОЙЛа, продавцы заплатят 700 млрд руб. дополнительных налогов в адрес государства. Алекперов назвал стабильными текущие цены на бензин в России.
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Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

РБК07:23

Алекперов: цены на бензин в России снижать не будут

Коммерсантъ05:49

Есть кое-что важнее цены на нефть, напомнил Алекперов

Вести.Ru05:53

Алекперов заявил, что «Лукойл» может комфортно работать в России при цене нефти в $9-11

ТАСС05:15

Алекперов заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут

Интерфакс05:14

Глава «Лукойла» спрогнозировал сроки восстановления рынка нефти

РИА Новости05:55

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Известия05:23
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Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
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Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае

Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.
АиФ Тверь 02:02
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Общество

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Сисиньо о вылете с ЧМ-2006: «Зидан зашел к нам в раздевалку, но Роналдо попросил его уйти. Все плакали»

Экс-защитник сборной Бразилии Сисиньо поделился воспоминаниями об игре со сборной Франции на чемпионате мира-2006 (1:0).
Sports.ru вчера в 17:42
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Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
Lenta.ru 07:50
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Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз вчера в 14:13
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Политика

Небензя сделал замечание представителю Косово

Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом.
REGNUM 01:22
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
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Общество

В Белоруссии отмечен рекордный рост числа инфицированных коронавирусом

В Белоруссии за сутки выявлено 817 человек с коронавирусом, общее количество заболевших составляет 9 590, сообщает БелТА со ссылкой на Минздрав республики.
Московский Комсомолец 06:28
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Кино

10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде

Live24 вчера в 11:44
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Происшествия

В Находке у 11 сотрудников скорой помощи обнаружили коронавирус

МонаВиста 05:01
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Происшествия

В уфимской колонии осужденные пытались устроить беспорядки

Шесть осужденных в начале текущей недели пытались устроить беспорядки в колонии Уфы, забаррикадировав дверь кроватями и призывая остальных к дезорганизации работы учреждения, эти действия были пресечены, пострадавших в результате произошедшего нет, сообщает СКР по Башкирии.
РИА Новости 06:57
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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы

Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы.
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Шоу-бизнес

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
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Общество

73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области

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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Здоровье

В Пермском крае коронавирус выявили у еще 55 человек

В Пермском крае за прошедшие сутки выявили 55 заболевших коронавирусом.
В курсе.ру 06:18
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Авто

Ferrari представит две новинки в 2020 году

В 2019 году итальянская марка выпустила пять новых моделей, в том числе Ferrari F8 Tributo, SF90 Stradale и Roma, в рамках исполнения масштабного плана по расширению ассортимента, которое должно включать новых 15 автомобилей до 2025 года.
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Здоровье

В Татарстане растет число бессимптомных больных коронавирусом

В республике Татарстан растет число бессимптомных больных коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 05:08
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Общество

В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию

РИА Новости 06:39
Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Новую модификацию морского универсального ножа (НМУ) получат военные моряки.
Российская газета 07:03
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Музыка

Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15
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Общество

В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
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Общество

В Башкирии ввели заявление о прерывании режима самоизоляции

Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге сообщили, что вступивший в действие указ главы РБ ввел новый документ - заявление о прерывании режима самоизоляции.
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Экономика

Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные пакеты

Москва, 25 апреля 2020, 13:13 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести дополнительные продовольственные пакеты для поддержки граждан на фоне коронавируса и спада экономики.
REGNUM 06:13
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Общество

Первый медик умер от коронавируса на Ставрополье

В Ставропольском крае скончался от коронавируса медик, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
DP.RU 04:45
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