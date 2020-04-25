Энергетика

ИзвестияИзвестияАлекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
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Глава ЛУКОЙЛа исключил понижение цен на бензин в России

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Алекперов заявил, что цены на бензин в России снижаться не будут

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Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

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Есть кое-что важнее цены на нефть, напомнил Алекперов

Вести.Ru05:53
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