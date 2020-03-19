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РИА НовостиРИА НовостиГлава Ла Лиги: европейские чемпионаты могут возобновиться в мае

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Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас ожидает, что ведущие европейские футбольные чемпионаты, прерванные из-за коронавируса, возобновятся к середине мая, а клубный сезон может быть завершен после решения о переносе чемпионата Европы.
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