Коронавирус
Inc-news.ruГлава Ла Лиги оценил решение Франции досрочно завершить сезон
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике решение Франции о завершении сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент Ла Лиги Тебас: Работать на фабрике опаснее, чем играть без зрителей
Советский спортвчера в 13:39
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Здоровье
В Приамурье выявили пять новых случаев коронавируса
Пять новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:36
Общество
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
Экономика
Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5
У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.
Ведомости 03:22
Происшествия
В Крыму легковой автомобиль упал в море с высоты 25 метров
REGNUM вчера в 16:48
Политика
Захарова: Большинство остающихся в США российских школьников найдено
Российский МИД получил информацию о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США в рамках образовательных программ.
Российская газета 03:52
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
Здоровье
Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии
Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 апреля было подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, в том числе 22 пациента выздоровели.
REGNUM 01:35
Общество
В Ростовской области зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса
За сутки в регионе — плюс 86 инфицированных, а общее число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 864.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:45
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Общество
За сутки выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе
По информации оперштаба на 11:00, среды, 29 апреля, в Кузбассе подтверждены за сутки еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:39
Происшествия
В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека
По данным МВД Афганистана, пострадали 15 человек. Reuters со ссылкой на МВД страны сообщает, что атака произошла в районе Риш-Хор в Кабуле.
РБК 02:46
Общество
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию
ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
РБК 03:05
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Политика
В Европарламенте назвали антироссийские санкции неэффективными
Замглавы Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо заявил, что антироссийские санкции продемонстрировали свою неэффективность и серьезно ударили по экономике Евросоюза, но ожидать их пересмотра вряд ли стоит.
Московский Комсомолец 02:41
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Происшествия
После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс 27 апреля в 12:53
Общество
Заслуженный врач России назвал сроки появления вакцины от коронавируса
Круглый напомнил, что в апреле президент РФ Владимир Путин принял закон, который фактически позволяет в экстренных случаях использовать упрощенный порядок регистрации медицинских препаратов.
MOS.news 00:13
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Модель Джиджи Хадид ждет ребенка от певца Зейна Малика
Хадид является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.
RuNews24.ru вчера в 20:09
Общество
Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома
Sobytiya.news вчера в 14:01
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53