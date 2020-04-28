Коронавирус

Inc-news.ruInc-news.ruГлава Ла Лиги оценил решение Франции досрочно завершить сезон

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике решение Франции о завершении сезона.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Президент Примеры назвал «поспешным» решение Лиги 1 завершить сезон

Sport.ru01:44

Тебас считает, что во Франции поспешили с завершением сезона

Спорт-Экспрессвчера в 16:29

Тебас о завершении сезона во Франции: «Опрометчивое решение. На фабрике и заводе намного опаснее»

Sports.ruвчера в 12:40

Президент Ла Лиги Тебас: Работать на фабрике опаснее, чем играть без зрителей

Советский спортвчера в 13:39

Президент Ла Лиги: Франция приняла поспешное решение, досрочно завершив сезон

Чемпионатвчера в 13:01

Глава Ла Лиги раскритиковал решение завершить сезон во Франции

RT на русскомвчера в 12:56

Тебас — о завершении сезона во Франции: «Это поспешное решение»

Sport24.ruвчера в 15:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 03:59, Ашберн
Здоровье

В Приамурье выявили пять новых случаев коронавируса

Пять новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
РИА Новости 03:36
25
Общество

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Российская газета вчера в 10:36
8
Экономика

Выручка «Магнита» впервые за пять лет росла быстрее, чем у Х5

У X5 чистая розничная выручка за I квартал 2020 г. выросла на 15,9% год к году, а сопоставимые продажи – на 5,7%. В денежном выражении оборот Х5 по-прежнему заметно опережает конкурента – 468,5 млрд руб. в январе – марте.
Ведомости 03:22
Происшествия

В Крыму легковой автомобиль упал в море с высоты 25 метров

REGNUM вчера в 16:48
Политика

Захарова: Большинство остающихся в США российских школьников найдено

Российский МИД получил информацию о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США в рамках образовательных программ.
Российская газета 03:52
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru вчера в 11:42
682
Здоровье

Омская область примет пациентов с коронавирусом из Якутии

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 апреля было подтверждено 82 случая заражения коронавирусом, в том числе 22 пациента выздоровели.
REGNUM 01:35
71
Общество

В Ростовской области зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса

За сутки в регионе — плюс 86 инфицированных, а общее число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 864.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:45
Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
606
Общество

За сутки выявлено 12 случаев заболевания коронавирусом в Кузбассе

По информации оперштаба на 11:00, среды, 29 апреля, в Кузбассе подтверждены за сутки еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 02:39
2
Происшествия

В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека

По данным МВД Афганистана, пострадали 15 человек. Reuters со ссылкой на МВД страны сообщает, что атака произошла в районе Риш-Хор в Кабуле.
РБК 02:46
Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
96
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
1,1K
Авто

В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств

1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
10
Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
1,2K
Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию

ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
РБК 03:05
27
Энергетика

Мировые цены на нефть демонстрируют рост

Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Политика

В Европарламенте назвали антироссийские санкции неэффективными

Замглавы Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо заявил, что антироссийские санкции продемонстрировали свою неэффективность и серьезно ударили по экономике Евросоюза, но ожидать их пересмотра вряд ли стоит.
Московский Комсомолец 02:41
Происшествия

В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь

Известия вчера в 19:28
6
Происшествия

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в Волгограде по факту взрыва неустановленного боеприпаса в легковом автомобиле, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс 27 апреля в 12:53
64
Общество

Заслуженный врач России назвал сроки появления вакцины от коронавируса

Круглый напомнил, что в апреле президент РФ Владимир Путин принял закон, который фактически позволяет в экстренных случаях использовать упрощенный порядок регистрации медицинских препаратов.
MOS.news 00:13
2
Общество

Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка

Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
121
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
1,4K
Шоу-бизнес

Модель Джиджи Хадид ждет ребенка от певца Зейна Малика

Хадид является одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире.
RuNews24.ru вчера в 20:09
Общество

Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома

Sobytiya.news вчера в 14:01
123
Происшествия

В жилом доме под Петербургом сгорели шестеро детей

Lenta.ru 01:43
154
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном западном ветре

РБК 03:41
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ вчера в 11:39
1
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Происшествия

Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока

Lenta.ru 03:15
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хавьер Тебас
Испанский адвокат
Испанский спортивный функционер, президент испанской Ла Лиги.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное