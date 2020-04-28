Здоровье В Приамурье выявили пять новых случаев коронавируса Пять новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона. 25

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Политика Захарова: Большинство остающихся в США российских школьников найдено Российский МИД получил информацию о местонахождении большинства российских школьников, которые уехали в США в рамках образовательных программ.

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Общество В Ростовской области зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса За сутки в регионе — плюс 86 инфицированных, а общее число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 864.

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Происшествия В Кабуле при взрыве возле базы спецназа погибли три человека По данным МВД Афганистана, пострадали 15 человек. Reuters со ссылкой на МВД страны сообщает, что атака произошла в районе Риш-Хор в Кабуле.

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Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,1K

Энергетика Мировые цены на нефть демонстрируют рост Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.

Политика В Европарламенте назвали антироссийские санкции неэффективными Замглавы Европарламента, видный деятель правящего в Италии "Движения 5 звезд" Фабио Массимо Касталдо заявил, что антироссийские санкции продемонстрировали свою неэффективность и серьезно ударили по экономике Евросоюза, но ожидать их пересмотра вряд ли стоит.

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