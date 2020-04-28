Коронавирус

Inc-news.ruInc-news.ruГлава Ла Лиги оценил решение Франции досрочно завершить сезон

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас подверг критике решение Франции о завершении сезона.
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Президент Ла Лиги: Франция приняла поспешное решение, досрочно завершив сезон

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Тебас — о завершении сезона во Франции: «Это поспешное решение»

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Президент Ла Лиги Тебас: Работать на фабрике опаснее, чем играть без зрителей

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Тебас считает, что во Франции поспешили с завершением сезона

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Тебас о завершении сезона во Франции: «Опрометчивое решение. На фабрике и заводе намного опаснее»

Sports.ru12:40
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
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85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Сегодня, 28 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 85 новых случаев COVID-19.
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Зейн Малик и Джиджи Хадид ждут ребенка

Кажется скоро в мировом шоу-бизнесе ожидает пополнение, после пяти раз бесконечных расставаний Зейн Малик и Джиджи Хадид окончательно сошлись и ждут ребенка.
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На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
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Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ 22:57
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
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Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 14:10
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

REGNUM 22:15
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Шоу-бизнес

Кэмерон Диаз забеременела через четыре месяца после первых родов

СМИ сообщают, что 47-летняя американская актриса Кэмерон Диаз, которая в декабре прошлого года родила первенца, снова ждет ребенка.
Вечерняя Москва 11:22
Здоровье

Мэр Екатеринбурга получил предостережение от генпрокуратуры

Предостережение по поводу массового заражения персонала и пациентов больниц Екатеринбурга направлено мэру города от имени заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, 28 апреля сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
ИА Красная Весна 08:53
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Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM 22:49
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Шоу-бизнес

Оставшаяся без рук Маргарита Грачева обратилась к Регине Тодоренко

27-летняя Маргарита Грачева, которая осталась без кистей рук из-за домашнего насилия, прокомментировала ситуацию с Тодоренко.
Экспресс газета 03:47
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Армия и оружие

Российский «летающий танк» покорил американцев

Особое внимание уделено тому, как российские «летающие танки» проявили себя в ходе учений «Запад-2017».
Rusvesna.su 23:00
Здоровье

Сахалинский омбудсмен рассказала правду об «истощенном ребенке» в доме-интернате

История «истощенного» сахалинского ребенка из дома-интерната накануне появилась в ленте федеральных и региональных новостей.
РИА Сахалин-Курилы 22:50
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
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Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс 01:39
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Экономика

С 27 апреля меняются правила наличных расчетов в России

В России с понедельника, 27 апреля, вступают в силу новые правила наличных расчетов, которые были утверждены Центральным банком, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 26 апреля в 13:30
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Авто

Новая Hyundai Elantra получит версию N Line

Как заявили в Hyundai, «оспортивленная» Elantra получит перенастроенное шасси и турбированный двигатель.
Автоновости дня 01:50
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Общество

В России число заразившихся коронавирусом военнослужащих достигло 960

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих в ВС РФ увеличилось до 960, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны.
РИА Новости 12:56
Экономика

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.
РБК 23:00
Общество

Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут

Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
NG72.ru 03:35
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Авто

BMW запустила онлайн-продажи автомобилей в РФ

Компания BMW запустила полноценные онлайн-продажи автомобилей – с удаленным бронированием, кредитованием и полной оплатой.
Автоновости дня вчера в 02:33
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Dendi о замене KingR: «Ринат морально не выдержал поражений»

Ринат [ KingR] морально не выдержал поражений.
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Ученые сделали новые открытия о картине «Девушка с жемчужной сережкой»

Ян Вермеер Сотрудники галереи Маурицхёйс (Голландия) обнародовали результаты масштабного исследования полотна "Девушка с жемчужной сережкой" (1665 год), кисти нидерландского художника Ян Вермеера.
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Россияне избили поджигавших лес чиновников

Lenta.ru 23:22
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Политика

Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям

Дональд Трамп приравнял мясокомбинаты к оборонным предприятиям.
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