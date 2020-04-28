Коронавирус
Газета.RuГлава Ла Лиги высказался о досрочном завершении чемпионата Франции
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о досрочном завершении чемпионата Франции из-за пандемии коронавируса, передает AS. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что все спортивные турниры текущего сезона должны быть завершены.
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев.
Газета.Ru 16:32
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости 13:02
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань вчера в 02:33
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Ведомости вчера в 15:13
Политика
Посольство РФ в Чехии ответило на фейк о российских спецслужбах
Посольство России в Чехии прокомментировало появившиеся в местных СМИ публикации о проведенном якобы расследовании, в ходе которого был разоблачен сотрудник российских спецслужб.
Российская газета вчера в 12:35
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
Общество
Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 12:31
Происшествия
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Lenta.ru 19:57
Общество
Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии
Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 14:47
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Происшествия
В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей
В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
Известия 01:30
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.
KM.ru 11:16
Авто
ГИБДД информирует о новых сроках проведения техосмотра транспорта
1 апреля 2020 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого прохождение техосмотра для некоторых транспортных средств увеличились, то есть техосмотр нужно проходить реже.
Чехов сегодня вчера в 10:46
Общество
Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску
Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС 20:01
Происшествия
С экс-заммэра Якутска сняли обвинения во взятке в 114 миллионов рублей
Бывшему заместителю мэра Якутска Василию Гоголеву, обвинявшемуся в рекордной для республики взятке в 114 миллионов рублей, теперь вменяется только превышение полномочий, расследование дела завершено, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая.
РИА Новости 06:00
Футбол
Мбаппе назвал свой лучший гол за карьеру
Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, какой гол он считает лучшим за свою карьеру.
Матч ТВ 18:08
Экономика
Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке
Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки.
News.ru 05:31
Политика
В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
РИА Новости 17:11
Армия и оружие
Норвежские истребители сопроводили российские Ту-22М3
Военное дело 10:30
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
Наука
Фундаментальная физическая константа может оказаться непостоянной
Naked Science 09:08
Политика
В ближайшие часы Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Обращение к народу запланировано перед началом встречи с главами регионов.
Пароход Онлайн 05:02
Авто
Мотоциклы «Ява» начнут продавать в Европе
Для начала его предложат мотолюбителям в Чехии, а затем и в других странах Евросоюза. Старт продаж запланирован на ближайшие недели.
МИР 24 18:20
Политика
Владимир Путин обратился к гражданам России
«Глубоко соболезную тем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких», — сказал глава государства.
Говорит Москва 12:56