Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГлава Ла Лиги высказался о досрочном завершении чемпионата Франции

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о досрочном завершении чемпионата Франции из-за пандемии коронавируса, передает AS. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что все спортивные турниры текущего сезона должны быть завершены.
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Тебас считает, что во Франции поспешили с завершением сезона

Спорт-Экспресс16:29

Тебас о завершении сезона во Франции: «Опрометчивое решение. На фабрике и заводе намного опаснее»

Sports.ru12:40

Тебас — о завершении сезона во Франции: «Это поспешное решение»

Sport24.ru15:23

Президент Ла Лиги Тебас: Работать на фабрике опаснее, чем играть без зрителей

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Президент Ла Лиги: Франция приняла поспешное решение, досрочно завершив сезон

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Глава Ла Лиги раскритиковал решение завершить сезон во Франции

RT на русском12:56

Тебас - Лиге 1: «Футбол не опаснее работы на конвейере или рыбалки»

Евро-футбол.ру16:08
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Какие перемены ждут россиян в мае

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Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

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«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»

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Политика

Посольство РФ в Чехии ответило на фейк о российских спецслужбах

Посольство России в Чехии прокомментировало появившиеся в местных СМИ публикации о проведенном якобы расследовании, в ходе которого был разоблачен сотрудник российских спецслужб.
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МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
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Общество

Путин подписал указ о продлении ограничений по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса.
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Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц

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Нурмагомедов заявил о смертельной опасности коронавируса

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Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии

Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости».
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Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры

Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом

Сообщение приводит агентство ТАСС.
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Общество

Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России

Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
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В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей

В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля.
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Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая

Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.
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ГИБДД информирует о новых сроках проведения техосмотра транспорта

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Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
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С экс-заммэра Якутска сняли обвинения во взятке в 114 миллионов рублей

Бывшему заместителю мэра Якутска Василию Гоголеву, обвинявшемуся в рекордной для республики взятке в 114 миллионов рублей, теперь вменяется только превышение полномочий, расследование дела завершено, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая.
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Мбаппе назвал свой лучший гол за карьеру

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, какой гол он считает лучшим за свою карьеру.
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Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке

Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки.
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В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.
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Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
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В ближайшие часы Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Обращение к народу запланировано перед началом встречи с главами регионов.
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Владимир Путин обратился к гражданам России

«Глубоко соболезную тем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких», — сказал глава государства.
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