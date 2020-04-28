Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о досрочном завершении чемпионата Франции из-за пандемии коронавируса, передает AS. 28 апреля премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что все спортивные турниры текущего сезона должны быть завершены.

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.

Общество В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции. 17

Экономика Какие перемены ждут россиян в мае С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере. 199

Общество Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса Кашель и высокая температура не являются такими важными симптомами COVID, как нехватка воздуха, сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев. 447

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири» Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск". 2,3K

Шоу-бизнес Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ. 47

Политика Посольство РФ в Чехии ответило на фейк о российских спецслужбах Посольство России в Чехии прокомментировало появившиеся в местных СМИ публикации о проведенном якобы расследовании, в ходе которого был разоблачен сотрудник российских спецслужб. 3

Политика МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран. 9

Общество Десятки нефтетанкеров остановились у берегов Калифорнии Береговая охрана США передала информацию о том, что у берегов Калифорнии вот уже несколько дней стоят десятки нефтяных танкеров, сообщает РИА «Новости». 235

Общество Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года. 2K

Происшествия В Алтайском крае найдены тела пропавших в январе молодых людей В Алтайском крае обнаружили тела двоих молодых людей, которые пропали в январе. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону 27 апреля. 2

Политика Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.

Авто ГИБДД информирует о новых сроках проведения техосмотра транспорта 1 апреля 2020 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого прохождение техосмотра для некоторых транспортных средств увеличились, то есть техосмотр нужно проходить реже. 3

Общество Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.

Происшествия С экс-заммэра Якутска сняли обвинения во взятке в 114 миллионов рублей Бывшему заместителю мэра Якутска Василию Гоголеву, обвинявшемуся в рекордной для республики взятке в 114 миллионов рублей, теперь вменяется только превышение полномочий, расследование дела завершено, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая. 8

Футбол Мбаппе назвал свой лучший гол за карьеру Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, какой гол он считает лучшим за свою карьеру.

Экономика Bloomberg сообщает о дефиците российской пшеницы на мировом рынке Мир может остаться без российского зерна из-за введения РФ квоты на экспорт пшеницы и её досрочной выработки, в то время как некоторые страны собирались провести дополнительные закупки. 922

Политика В Раде высмеяли идею назначить Саакашвили вице-премьером Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной Раде Вадим Рабинович высмеял предложения назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора одного из украинских регионов Михаила Саакашвили новым вице-премьером.