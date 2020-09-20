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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава Латвийской железной дороги сообщил о потере грузов из России

Глава компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс сообщил о снижении объема грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты.В источнике
С чего всё началось
Sputnik Латвия

Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля. "Спад объема грузоперевозок произошел по нескольким причинам, но главная заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги", - сказал Клейнбергс.
Sputnik Латвия18 сентября в 08:19
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Глава Латвийской железной дороги сообщил о потере грузов из России

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Глава Латвийской железной дороги рассказал, чего ей стоила потеря грузов из РФ

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Латвийская железная дорога сократит четверть коллектива

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«Латвийская железная дорога» ничем не сможет заместить «потерянные» грузы из России

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«Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

Одну результативную передачу у "Далласа" сделал российский нападающий Александр Радулов, а его соотечественник и одноклубник вратарь Антон Худобин отразил 35 бросков, в том числе 22 - в третьем периоде, и был признан первой звездой матча.
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