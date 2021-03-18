Попытки государства регулировать цены на продукты могут привести к убыткам и, в конечном счете, разорению ритейлеров, заявил РБК гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин.

С чего всё началось Глава «Ленты» предупредил о рисках ретейла из-за госрегулирования цен Попытки государства регулировать цены на продукты могут обернуться для бизнеса убытками, отметил в интервью РБК гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин. «Сейчас причина роста цен на те или иные продукты носит не спекулятивный, а чисто экономический характер», — считает собеседник РБК. РБК 03:00