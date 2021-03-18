Глава «Ленты» заявил о риске разорения ритейла из-за госрегулирования цен
Попытки государства регулировать цены на продукты могут привести к убыткам и, в конечном счете, разорению ритейлеров, заявил РБК гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин.В источнике
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Глава «Ленты» предупредил о рисках ретейла из-за госрегулирования цен
Попытки государства регулировать цены на продукты могут обернуться для бизнеса убытками, отметил в интервью РБК гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин. «Сейчас причина роста цен на те или иные продукты носит не спекулятивный, а чисто экономический характер», — считает собеседник РБК.
РБК03:00
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Общественная служба новостей05:29